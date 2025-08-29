Головна Країна Події в Україні
Ураження корабля Військово-морських сил: кількість загиблих зросла

Речник ВМС не підтвердив і не спростував інформацію про те, що внаслідок удару корабель затонув
Пошуково-рятувальні роботи тривають

Унаслідок ворожого удару по кораблю Військово-морських сил ЗСУ загинули двоє військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

«На жаль, ми маємо другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно ми знайдемо всіх наших зниклих. Так само кілька військовослужбовців дістали поранення. Але більшість екіпажу перебуває в безпеці», – зазначив він.

Речник наголосив, що не може підтвердити інформацію про те, що корабель затонув. Наразі тривають рятувальні роботи.  «Важко спрогнозувати скільки триватиме, це складна робота. Як тільки ми закінчимо, зможемо повідомити», – додав він.

Плетенчук зазначив, що росіяни мали морські дрони і до широкомасштабного вторгнення, і вже протягом останніх років розробляли методи їх застосування. «Тому я не можу сказати, що це стало чимось новим. До цього не було успішних застосувань, щоб росіяни могли про них говорити», – каже військовий.

Нагадаємо, російські окупанти уразили один з кораблів Військово-морських сил Збройних сил України.

Як відомо, вчора, 28 серпня, Україна здійснила прорив у військовій історії. Вперше у світі FPV-дрони результативно вразили бойовий корабель – російський корвет проєкту «Буян-М», який є носієм крилатих ракет «Калібр».

Ураження відбулося на рекордній відстані понад 350 км. Операцію виконали спецпідрозділи Головного управління розвідки, ймовірно із застосуванням дронів типу РУБАКА та UJ-26 Бобер. Унаслідок удару було пошкоджено борт корабля і виведено з ладу його ключову РЛС. Без оглядового радара МР-352 «Позитив» корвет фактично «осліп», втративши можливість виявляти як морські, так і повітряні цілі.

