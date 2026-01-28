Окупанти атакували Запоріжжя: виникли пожежі

Росіяни двічі ударили по Запоріжжю. На місцях влучань виникли пожежі

Інформація про постраждалих уточнюється

На світанку 28 січня російські терористи вдарили по Запоріжжю. Унаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, росіяни двічі ударили по Запоріжжю. На місцях влучань виникли пожежі.

Нагадаємо, уночі 26 січня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя та область. Федоров повідомив, що окупанти атакували Запорізький район. Через удар у Вільнянську здійнялася пожежа, пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади.

Раніше фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару у Комишувасі Запорізького району. Внаслідок атаки загинув 85-річний чоловік. Ще 10 людей дістали травми. Усі постраждалі госпіталізовані до медичних закладів.