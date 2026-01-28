Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Запоріжжя: виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Запоріжжя: виникли пожежі
Росіяни двічі ударили по Запоріжжю. На місцях влучань виникли пожежі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Інформація про постраждалих уточнюється

На світанку 28 січня російські терористи вдарили по Запоріжжю. Унаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, росіяни двічі ударили по Запоріжжю. На місцях влучань виникли пожежі.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, уночі 26 січня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя та область. Федоров повідомив, що окупанти атакували Запорізький район. Через удар у Вільнянську здійнялася пожежа, пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади.

Раніше фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару у Комишувасі Запорізького району. Внаслідок атаки загинув 85-річний чоловік. Ще 10 людей дістали травми. Усі постраждалі госпіталізовані до медичних закладів.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя пожежа обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Харків
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
24 сiчня, 07:35
Пошкоджена парковка одного із ТЦ у Запоріжжі
Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя: постраждала людина, є руйнування
21 сiчня, 22:50
Окупанти вдарили КАБами по передмістю Сум: є постраждалі
Окупанти вдарили КАБами по передмістю Сум: є постраждалі
18 сiчня, 00:13
На фото, ймовірно, момент влучання у Дніпрі
У Дніпрі пролунали вибухи, виникли проблеми зі світлом
10 сiчня, 01:20
Наслідки атаки на Дніпро
Дніпро: через атаку РФ є постраждалі, пошкоджено навчальні заклади
7 сiчня, 01:02
За попередніми даними, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено житлову інфраструктуру та приватне підприємство на Черкащині
Ворог завдав ракетного удару по Черкащині
3 сiчня, 14:34
Росія завдала удару по Запоріжжю
Свириденко прокоментувала атаку на Запоріжжя
2 сiчня, 14:51
У Швейцарії стався вибух на відомому гірськолижному курорті Кран-Монтана
Зеленський висловив співчуття через пожежу на курорті в Швейцарії
1 сiчня, 16:12
Біля дитячого садочка доньки Наталії Могилевської стався приліт
Росіяни влучили поруч із дитсадком доньки Наталії Могилевської 
29 грудня, 2025, 10:38

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2026
Атака на Київщину та Одесу: головне за ніч
Атака на Київщину та Одесу: головне за ніч
Окупанти атакували Запоріжжя: виникли пожежі
Окупанти атакували Запоріжжя: виникли пожежі
Аварійно-рятувальні роботи на місці удару по потягу на Харківщині завершено
Аварійно-рятувальні роботи на місці удару по потягу на Харківщині завершено
Лінія фронту станом на 27 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 27 січня 2026. Зведення Генштабу

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Вчора, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Вчора, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Вчора, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Вчора, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
26 сiчня, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
26 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua