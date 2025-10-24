DeepState: Ситуація в районі Лиману ускладнюється

Головна Країна Події в Україні
Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Чергова група противника зуміла дістатися околиць Лиману, бо на цій ділянці бракує особового складу

На півночі Донецької області, на Лиманському напрямку, російські війська продовжують активно просочуватися в ліси в районі трикутника населених пунктів Ямпіль – Лиман – Зарічне. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DeepState.

За даними DeepState, противник має кількісну перевагу у піхоті, якій ставлять завдання проникати вглиб українських позицій, закріплюватися на визначених точках і чекати підкріплення для подальшого просування.

Такі піхотні групи, зазвичай, погано забезпечені – вони мають лише велику кількість магазинів до зброї та гранати, без додаткових запасів провізії чи амуніції.

Бійці на місцях також повідомляють про збільшення кількості ворожих дронів. Основна мета російських операторів – ураження позицій українських пілотів та логістичних шляхів.

Окрім того, зафіксовано випадки, коли російські штурмові групи просочуються навіть через позиції ЗСУ. Зокрема, чергова група противника зуміла дістатися околиць Лиману. Українські військові визнають, що на цій ділянці бракує особового складу, щоб забезпечити щільну оборону та перекрити напрямки можливого просування ворога. Утім, частково ситуацію стабілізують Сили безпілотних систем, які допомагають контролювати територію.

Аналітики DeepState попереджають: якщо не вжити своєчасних заходів, може постати загроза оборони Лиману – саме так, за їхніми словами, невдовзі може звучати ситуація в медійному просторі.

Як повідомлялося, унаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. 

Медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення. Вони працювали у найгарячіших точках області.

До слова, 3 жовтня французький журналіст Антоні Лаллікан загинув від удару російського FPV-дрона. Разом з ним працював фотожурналіст Георгій Іванченко, який отримав важке поранення.

