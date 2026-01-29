Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Кривому Розі відновлено теплопостачання після російського удару

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Кривому Розі відновлено теплопостачання після російського удару
Після обстрілу міста без опалення залишилося близько 700 будинків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок ворожої атаки було відключено кілька котелень

У Кривому Розі аварійним бригадам вдалося відновити теплопостачання, яке зникло після атаки балістичною ракетою 28 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За словами Вілкула, усі служби в місті працюють, наразі триває робота «з точкових проблем». «Теплопостачання будинків, відключених учора внаслідок балістичного удару, відновлено», – повідомив він.

Варто зазначити, що вночі 29 січня російські війська знову атакували Кривий Ріг, однак цього разу «шахедами». Унаслідок атаки пошкоджено одноповерхову будівлю, а також два автомобілі. Обійшлось без загиблих і постраждалих.

«Штаб допомоги людям, чиї квартири та будинки постраждали від удару шахеда у Тернівському районі, працює сьогодні з 08:00 до 17:00. Там можна отримати необхідні будівельні матеріали, написати заяви на матеріальну допомогу від міста. Допомога буде надана всім, хто її потребує», – додав Вілкул.

Нагадаємо, станом на вечір 28 січня у Києві без теплопостачання були 639 багатоповерхівок. Як відомо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи.

До слова, Кабмін ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. Уряд ухвалив рішення про надання державної допомоги від 100 до 300 тис. грн для ОСББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання. Подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через «Дію».

Читайте також:

Теги: Кривий Ріг опалення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після комунальної аварії на вікнах кількох поверхів будинку намерз лід
Масштабний прорив труб у столичному ЖК «Корона»: вікна висотки вкрилися кригою (фото)
27 сiчня, 15:46
На фото одного з мешканців будинку на Ревуцького видно, що частина будинку без світла, коли в інших воно є
Киянка розповіла, як на Позняках мешканці разом із комунальниками рятували будинок від морозів
27 сiчня, 15:18
Масовані удари саме по системах теплопостачання є відносно новою тактикою Росії
Заморозити Україну Росії допоміг Радянський Союз – ВВС
25 сiчня, 16:58
Юрій Колесник біля термокапсули
Криворізький винахідник створив термокапсулу, в якій можна зігрітися без опалення
25 сiчня, 16:15
Замерзла вода на фасаді будинки
+2 у квартирах і грибок на стінах: як виживають кияни у багатоповерхівках із розірваними трубами
23 сiчня, 13:43
Глава Білого дому був здивований тим, як наразі живуть українці
«Так жити не можна». Трамп висловився про умови життя українців без опалення
23 сiчня, 13:13
Після техногенної катастрофи у Алчевську 2008 року, місто знову залишилося без опалення
Алчевськ через 20 років знову залишився без опалення. Про що пишуть місцеві жителі
21 сiчня, 14:17
Аби було тепліше, встановіть звичайний туристичний намет прямо на ліжку або товстому килимі
Як вижити у висотці, коли зникло все: досвід мешканців прифронтових міст
17 сiчня, 20:59
У Києві тривають ремонтні роботи після російського удару, розповів президент
Зеленський повідомив, де ситуація зі світлом і теплом найкритичніша
11 сiчня, 21:15

Події в Україні

У Кривому Розі відновлено теплопостачання після російського удару
У Кривому Розі відновлено теплопостачання після російського удару
Карта бойових дій в Україні станом на 29 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 січня 2026 року
Удар по Вільнянську: кількість постраждалих зросла
Удар по Вільнянську: кількість постраждалих зросла
Втрати ворога станом на 29 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2026

Новини

Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Вчора, 10:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua