У Кривому Розі відновлено теплопостачання після російського удару

Після обстрілу міста без опалення залишилося близько 700 будинків

Унаслідок ворожої атаки було відключено кілька котелень

У Кривому Розі аварійним бригадам вдалося відновити теплопостачання, яке зникло після атаки балістичною ракетою 28 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За словами Вілкула, усі служби в місті працюють, наразі триває робота «з точкових проблем». «Теплопостачання будинків, відключених учора внаслідок балістичного удару, відновлено», – повідомив він.

Варто зазначити, що вночі 29 січня російські війська знову атакували Кривий Ріг, однак цього разу «шахедами». Унаслідок атаки пошкоджено одноповерхову будівлю, а також два автомобілі. Обійшлось без загиблих і постраждалих.

«Штаб допомоги людям, чиї квартири та будинки постраждали від удару шахеда у Тернівському районі, працює сьогодні з 08:00 до 17:00. Там можна отримати необхідні будівельні матеріали, написати заяви на матеріальну допомогу від міста. Допомога буде надана всім, хто її потребує», – додав Вілкул.

Нагадаємо, станом на вечір 28 січня у Києві без теплопостачання були 639 багатоповерхівок. Як відомо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи.

До слова, Кабмін ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. Уряд ухвалив рішення про надання державної допомоги від 100 до 300 тис. грн для ОСББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання. Подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через «Дію».