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Окупанти хочуть збільшити масштаби вивозу зерна з України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Окупанти хочуть збільшити масштаби вивозу зерна з України
Більшу частину зібраного зерна ворог планує відправити за межі України
фото з відкритих джерел

РФ планує наростити масштаби вивозу сільгосппродукції та інших товарів з тимчасово окупованих територій

Російські окупанти планують масштабувати потужності Маріупольського і Бердянського морських портів для збільшення вивозу українського зерна з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни планують наростити кількість вивозу з тимчасово окупованих територій сільгосппродукції та інших товарів.

Зокрема йдеться про вивезення у великиз кількостях зерна,  металолому, під котрим мається на увазі ще не до кінця вивезене устаткування із захоплених українських металургійних підприємств.

«За час жнив 2024 року на тимчасово окупованій Херсонщині вже зібрали понад 1,3 млн тонн зернових і зернобобових культур. Більшу частину зібраного ворог планує відправити за межі тимчасово окупованих територій України», – йдеться у повідомленні.

Центр нацспротиву зазначає, що від початку року і до липня окупанти організували понад 15 таких «рейсів» із українським збіжжям з України в Росію із порту Маріуполя. 

Нагадаємо, ворог вивіз понад 80 тисяч тонн українського зерна  із тимчасово окупованої Донеччини.

Як повідомлялося, створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис. тонн зерна приблизною вартістю $46 млн. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль, а причетні до цього також європейські компанії. 

Читайте також: Росія планувала вивезення зерна з України ще в грудні 2021-го
Теги: окуповані території зерно окупація ворог окупанти росія

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