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Окупанти наближаються до позицій, з яких можуть бити по Запоріжжю з артилерії – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Окупанти наближаються до позицій, з яких можуть бити по Запоріжжю з артилерії – ISW
фото з відкритих джерел

Війська РФ нині наразі перебувають за 7 км від Приморського (на північний захід від Степногірська) та за 11 км від Беселянки

Російські окупанти нещодавно просунулись на заході Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані 27 липня геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися до південної частини Степногірська, на захід від Оріхова. Також російські військові блогери стверджували, що РФ захопила село Плавні, проте ISW не надає підтвердженн цим заявам.

ISW зазначає, що війська РФ нині наразі перебувають за 7 км від Приморського (на північний захід від Степногірська) та за 11 км від Беселянки (на північ від Степногірська). Американські дослідники війни кажуть, що просування приблизно на 5 км в напрямку будь-якого із цих населених пунктів дозволить росіянам обстрілювати Запоріжжяв з артилерійських установок.

Нагадаємо, триває 1251-й день повномасштабної війни. 27 липня станом на 22:00 відбулося відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 80 окупантів, з яких 57 – безповоротно. Також наші захисники знищили чотири автомобілі, один мотоцикл, три безпілотні літальні апарати, один супутниковий термінал та одну антену управління безпілотними літальними апаратами.

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Теги: ЗСУ окупанти ISW війна

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