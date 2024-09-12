Окупанти наступають під Покровськом з купою бронетехніки: військовий оцінив ситуацію

На Покровському напрямку протягом минулої доби було ліквідовано близько 50 окупантів, збито понад 10 БпЛА та деактивовано засобами РЕБ 97 дронів

Загарбники пішли в атаку в районі населеного пункту Красногорівка

Ворожа армія продовжує спроби прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку. Сьогодні вранці окупанти пішли в наступ із бронетехнікою. Про це розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький в етері телемарафону.

«Зранку сьогодні в кількості 14 одиниць важкої бронетехніки в районі населеного пункту Красногорівка пішли в атаку. Нині п’ять одиниць уже підбито – чотири БМП та один танк. Далі бої тривають. Також знищено близько 30 окупантів – це лише за ніч, інші дані будуть пізніше», – сказав захисник.

За його словами, загалом протягом минулої доби на цій ділянці фронту було ліквідовано близько 50 окупантів, збито понад 10 БпЛА та деактивовано засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) 97 дронів.

Цехоцький уточнив, що востаннє загарбники проводили штурмові дії із застосуванням такої кількості техніки в ніч проти 2 вересня. Тоді росіяни застосували 12 одиниць бронетехніки. Між цими атаками ворог проводив регулярні штурми малими та великими піхотними групами.

«Це були штурми кожного дня й кожної ночі. Це були піхотні штурми, без застосування техніки. Тому що їм треба якийсь час оговтатися, накопичити сили, підтягнути цю техніку. Тому така пауза в 10 днів. Коли вони не досягають того успіху, на який розраховували піхотними штурмами – тоді вони намагаються такими залізними ударними механізованими кулаками бити по обороні», – пояснив офіцер.

Нагадаємо, що під час бойових дій російські окупанти перебили водопостачання до Покровська, наразі відновити його роботу неможливо.

Нагадаємо, російські війська, ймовірно, захопили села Лисівка й Маринівка (на південний схід від Покровська) на Донеччині. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), минулої доби на східному фронті бої тривали на північний схід від Сіверська біля Григорівки; на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського; і на південний схід від Сіверська в районі Спірного, Виїмки та Івано-Дарівки, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська продовжували наступальні дії під Часовим Яром; на північ від Часового Яру біля Калинівки; і на схід від Часового Яру біля Іванівського, але підтверджених змін лінії фронту так само не було.

Полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант заявив, що окупаційна армія РФ продовжує наступати на сході України й формує «котел» у районі Зоряного.