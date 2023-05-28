Окупанти обстріляли Харківщину: є поранена

Влучання ворожих снарядів відбулося у приватний сектор села Петропавлівка

Російські війська в неділю, 28 травня, вдарили з артилерії по населених пунктах Куп'янського району Харківської області, поранивши мирну жительку та спричинивши кілька пожеж. Про це Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області повідомило у Фейсбуці.

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За даними ДСНС, удень 28 травня район зазнав від загарбників інтенсивних артилерійських обстрілів.

Влучання ворожих снарядів відбулося, зокрема, у приватний сектор села Петропавлівка, унаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 квадратних метрів. Станом на цей час пожежі ліквідовані.

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Під ворожий удар потрапив також приватний сектор села Кучерівка. Уламкові поранення дістала місцева жителька 1949 року народження.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Дніпру, 26 травня, зросла до чотирьох осіб. Підтверджено загибель трьох людей, які зникли безвісти.

Також в Києві внаслідок атаки знищено понад 40 БПЛА над містом. В кількох районах столиці є руйнування та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Є загиблі та постраждалі.