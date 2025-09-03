Головна Країна Події в Україні
Окупанти обстріляли Костянтинівку: дев'ять людей загинуло

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти обстріляли Костянтинівку: дев'ять людей загинуло
Окупанти обстріляли Костянтинівку
фото: Нацполіція

Постраждалих госпіталізували до медичних закладів

Сьогодні, 3 вересня російські окупанти завдали ударів по Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

За повідомленням поліції, російські війська атакували місто дронами та артилерією.

Внаслідок ударів з артилерії загинули три жінки та п’ятеро чоловіків. Поранення різного ступеня важкості отримали шестеро людей.

Крім того, Росія поцілила дронами по двох цивільних автівках – одна людина загинула, ще одну травмовано. Постраждалих госпіталізували до медичних закладів.

Голова Донецької МВА Сергій Горбунов повідомив, що через обстріл пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця, торговий центр і п'ять торгових павільйонів.

Нагадаємо, російська армія запустила по місту Костянтинівка Донецької області вісім ракет із реактивної системи залпового вогню «Смерч». Окупанти свідомо цілили по місцевому ринку. Обстрілами пошкоджено 15 торгових павільйонів, вісім приватних будинків, шість багатоповерхівок, крамницю, дві автівки та лінію електропередачі. 

