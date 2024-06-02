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Нічна атака «Шахедів»: які області опинилися під ударом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нічна атака «Шахедів»: які області опинилися під ударом
Упродовж ночі захисники неба збили 24 «Шахеди»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог бив «Іскандером», ракетами С-300 та дронами-камікадзе

Уночі російські окупанти атакували Україну ракетами й безпілотниками. Упродовж ночі захисники неба збили 24 із 25 «Шахедів». Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

«У ніч на 2 червня російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К» із Криму в напрямку Харківської обл., зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини та 25-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим), районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ (РФ)», – йдеться в повідомленні.

Відбивали ворожий удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

«Упродовж ночі захисниками неба збито 24 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях», – зазначив Олещук.

Втрати авіаційних систем ворога 2 червня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 2 червня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що нині триває 830-й день повномасштабної війни в Україні. 

За даними аналітиків, 31 травня та 1 червня тривали бої під Липцями та між Глибоким (на північ від Липців) і Лук’янцями (на північний схід від Липців). Українські чиновники продовжують попереджати, що російські війська можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку (на північний захід від міста Харків).

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Теги: війна обстріл безпілотник дрон

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