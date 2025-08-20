Нічний удар по Україні. Зеленський закликав запровадити нові санкції проти РФ

Президент: Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир

У ніч проти 20 серпня російська терористична армія знову атакувала Україну. Президент Володимир Зеленський назвав це «демонстративними ударами» і закликав партнерів запровадити нові санкції і мита проти РФ. Про це повідомляє Главком з посиланням на соцмережі глави держави.

«Цієї ночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми – п'ять місяців, чотири роки, шість років. У Костянтинівці на Донеччині ударом КАБа пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, і досі щонайменше три людини перебувають під завалами. Триває рятувальна операція. Також був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області. Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета», – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав: «Все це – демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну. Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир».

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російські терористи здійснили масовану атаку ударних дронів на Одещину. На місці влучання зафіксовано масштабну пожежу.

Згодом стало відомо, що унаслідок атаки постраждала одна людина. Їй надається вся необхідна допомога. Також виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів РУ ГУ ДСНС в Одеській області. Рятувальники показали фото наслідків атаки дронів на Одеську область

До слова, уночі 20 серпня російська терористична армія завдала масованого удару безпілотниками по місту Охтирка Сумської області. Внаслідок чого постраждали люди.

Як повідомлялося, у ніч проти 20 серпня на Полтавщині під час повітряної тривоги у системі оповіщення стався збій, тому помилково була оголошена радіаційна загроза.