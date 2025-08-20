Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нічний удар по Україні. Зеленський закликав запровадити нові санкції проти РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нічний удар по Україні. Зеленський закликав запровадити нові санкції проти РФ
Через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей
фото: ДСНС Сумщини

Президент: Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир

У ніч проти 20 серпня російська терористична армія знову атакувала Україну. Президент Володимир Зеленський назвав це «демонстративними ударами» і закликав партнерів запровадити нові санкції і мита проти РФ. Про це повідомляє Главком з посиланням на соцмережі глави держави.

«Цієї ночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми – п'ять місяців, чотири роки, шість років. У Костянтинівці на Донеччині ударом КАБа пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, і досі щонайменше три людини перебувають під завалами. Триває рятувальна операція. Також був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області. Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета», – йдеться у повідомленні.

Нічний удар по Україні. Зеленський закликав запровадити нові санкції проти РФ фото 1
Нічний удар по Україні. Зеленський закликав запровадити нові санкції проти РФ фото 2

Зеленський додав: «Все це – демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну. Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир».

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російські терористи здійснили масовану атаку ударних дронів на Одещину. На місці влучання зафіксовано масштабну пожежу.

Згодом стало відомо, що унаслідок атаки постраждала одна людина. Їй надається вся необхідна допомога. Також виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів РУ ГУ ДСНС в Одеській області. Рятувальники показали фото наслідків атаки дронів на Одеську область

До слова, уночі 20 серпня російська терористична армія завдала масованого удару безпілотниками по місту Охтирка Сумської області. Внаслідок чого постраждали люди.

Як повідомлялося, у ніч проти 20 серпня на Полтавщині під час повітряної тривоги у системі оповіщення стався збій, тому помилково була оголошена радіаційна загроза.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29
У Києві триває пошуково-рятувальна операція
Нічна атака на Україну: Повітряні сили розкрили деталі
21 липня, 10:18
За словами президента, Силам оборони вдалось покращити ситуацію на Сумщині за останній місяць
Зеленський повідомив, чи вдається Росії просуватись на фронті
25 липня, 11:28
У багатоповерхівці вибито вікна
Нічна атака на Київ: фото та відео потрощеної багатоповерхівки
28 липня, 07:38
Краматорськ постраждав від російського удару
Розтрощена п'ятиповерхівка: з'явилися фото наслідків удару по Краматорську
31 липня, 18:17
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників
Атака на Лозову: рятувальники показали моторошні кадри наслідків
5 серпня, 08:53
6 серпня росіяни обстріляли рятувальників на Дніпропетровщині
У Нікополі сьогодні оголошено день жалоби. Президент зробив заяву
7 серпня, 12:29
Траса М01 поблизу села Скибин у напрямку Києва в перші дні великої війни
У мережі з’явилося красномовне відео у відповідь на заяву Трампа про «Київ за чотири години»
11 серпня, 22:00
Зеленський та Путін мають опинитися в одній кімнаті та домовитися, вважає американський президент
Трамп назвав візит Путіна виявом поваги та озвучив очікування від зустрічі
11 серпня, 22:22

Політика

Сметанін вдруге став очільником «Укроборонпрому»
Сметанін вдруге став очільником «Укроборонпрому»
Нічний удар по Україні. Зеленський закликав запровадити нові санкції проти РФ
Нічний удар по Україні. Зеленський закликав запровадити нові санкції проти РФ
Хто гальмує ухвалення законопроєкту про військового омбудсмана. Решетилова зробила заяву
Хто гальмує ухвалення законопроєкту про військового омбудсмана. Решетилова зробила заяву
Зеленський домовився про зустріч із премʼєром Норвегії
Зеленський домовився про зустріч із премʼєром Норвегії
Зеленський та глава Європейської ради обговорили підготовку нових санкцій проти РФ
Зеленський та глава Європейської ради обговорили підготовку нових санкцій проти РФ
Стефанчук анонсував повернення трансляцій засідань Ради
Стефанчук анонсував повернення трансляцій засідань Ради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2728
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
1992
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1802
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1762
У Києві ліквідовано злочинну схему для ухилянтів, до якої були залучені адвокати і лікарі

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua