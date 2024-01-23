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Удар по Харкову: зруйновано під'їзд будинку, людей шукають під завалами

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Удар по Харкову: зруйновано під'їзд будинку, людей шукають під завалами
фото: скріншот відео

В найбільш постраждалому районі міста також відсутнє світло, частково немає води

У Харкові внаслідок ранкового обстрілу росіян повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. Про це у себе в Telegram повідомив міський мер Ігор Терехов.

«Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей», – написав він.

Терехов розповів, що в одній з найбільш постраждалих частин Київського району міста немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

Нагадаємо, у вівторок, 23 січня, близько 7-ї години ранку у Харкові знову прогриміли вибухи. «Вибухи у Харкові. Будьте в укриттях!» – написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram. Міський мер Ігор Терехов повідомив, що в місті прогриміло кілька вибухів. «Знову бʼють по Харкову - вже кілька вибухів у місті», – написав він у телеграм-каналі. У результаті ракетного удару загорівся газопровід, повідомив начальник у слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ракетного удару по Києву у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Про це повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко та мер столиці Віталій Кличко.

Теги: Харків обстріл Ігор Терехов

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