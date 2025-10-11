У Підмосков'ї загорівся склад (відео)

Будівля загорілася в місті Електросталь

У Підмосков'ї, РФ, спалахнув склад на площі 1500 кв. м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих.

Будівля загорілася в місті Електросталь, на вулиці Робітнича, 8А. Пожежно-рятувальні підрозділи борються з вогнем і захищають сусідні будівлі від вогню.

Частково обвалився дах. Для гасіння пожежі використовується висотна техніка.

До слова, у місті Пересвєт, поблизу Москви, стався вибух у Науково-випробувальному центрі ракетно-космічної промисловості Росії. Інцидент трапився під час випробування ракетного двигуна, що спричинило викид гептилу – токсичного компонента ракетного палива.

Також в російському Єкатеринбурзі в районі Ельмаш сталася сильна пожежа. За попередніми даними, загоряння сталося на території уральського турбінного заводу.