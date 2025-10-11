Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Підмосков'ї загорівся склад (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Підмосков'ї загорівся склад (відео)
Через пожежу обвалилась частина даху
фото: скриншот з відео

Будівля загорілася в місті Електросталь

У Підмосков'ї, РФ, спалахнув склад на площі 1500 кв. м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих.

Будівля загорілася в місті Електросталь, на вулиці Робітнича, 8А. Пожежно-рятувальні підрозділи борються з вогнем і захищають сусідні будівлі від вогню.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Частково обвалився дах. Для гасіння пожежі використовується висотна техніка.

До слова, у місті Пересвєт, поблизу Москви, стався вибух у Науково-випробувальному центрі ракетно-космічної промисловості Росії. Інцидент трапився під час випробування ракетного двигуна, що спричинило викид гептилу – токсичного компонента ракетного палива.

Також в російському Єкатеринбурзі в районі Ельмаш сталася сильна пожежа. За попередніми даними, загоряння сталося на території уральського турбінного заводу. 

Читайте також:

Теги: росія пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Завод припоїв» спеціалізується на виробництві металопродукції
Виготовляє продукцію для військово-промислового комплексу. У Новосибірську спалахнув завод
8 жовтня, 16:18
Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
8 жовтня, 11:40
Торік банк закрив останнє відділення для роздрібних клієнтів у Москві
Американський Citibank остаточно згортає бізнес у Росії
3 жовтня, 17:32
Індія, російська нафта та мита Трампа – стратегія терпіння
Танці індійських слонів перед Трампом. Про російську нафту і мита
3 жовтня, 12:52
Громадяни Кенії, якого нещодавно взяли у полон українські захисники
У Кенії викрито мережу, яка вербувала чоловіків для участі у війні на боці Росії
27 вересня, 04:56
Порушення повітряного простору Естонії Росією: реакція НАТО
Порушення повітряного простору Естонії Росією: реакція НАТО
19 вересня, 19:24
Гра Росії з США – це конфлікт з Китаєм. На кону – рідкоземи Арктики
Гра між США, Китаєм і Європою. Путін йде ва-банк
16 вересня, 11:06
У Леніградській області горить Кірішський НПЗ
У Росії безпілотниками атаковано Кірішський НПЗ
14 вересня, 04:56
Російські солдати марширують під час церемнії відкриття російсько-білоруських навчань «Захід-2021» у вересні 2021 року
Росія прагне перевірити НАТО за допомогою військових навчань «Захід». Ось що потрібно знати
12 вересня, 18:00

Соціум

Дрони атакували нафтопереробний завод в Башкортостані за 1400 км від України
Дрони атакували нафтопереробний завод в Башкортостані за 1400 км від України
У Підмосков'ї загорівся склад (відео)
У Підмосков'ї загорівся склад (відео)
Вибух на військовому заводі у США: 18 людей вважаються зниклими безвісти
Вибух на військовому заводі у США: 18 людей вважаються зниклими безвісти
Лауреатка Нобелівської премії миру неочікувано присвятила її Трампу
Лауреатка Нобелівської премії миру неочікувано присвятила її Трампу
Одна з країн оголосила про депортацію 841 росіянина: причина
Одна з країн оголосила про депортацію 841 росіянина: причина
Давно забутий сорт кави може стати альтернативою арабіці
Давно забутий сорт кави може стати альтернативою арабіці

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua