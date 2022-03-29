Окупанти обстріляли єдину лабораторію ДСНС на Луганщині (відео)

Обладнання високотехнологічної дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС згоріло вщент

У вівторок, 29 березня, внаслідок ворожого обстрілу Рубіжного сталося загоряння єдиної високотехнологічної дослідно-випробувальної лабораторії Аварійно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що лабораторію відновили лише рік тому, бо попередня залишилася в окупованому Луганську.

У лабораторії ДСНС була можливість досліджувати та виконувати роботи з визначення пожежонебезпечних параметрів для різних об'єктів.

Рятувальники ліквідували пожежу. Але обладнання лабораторії згоріло.

Як відомо, обстріли території Луганської області не вщухають. Російські окупанти гатять по таких «стратегічних об‘єктах» як лікарні, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, 29 березня російські окупанти обстріляли складські будівлі під Києвом, у результаті чого виникла масштабна пожежа.