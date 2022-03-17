Російський агресор влаштував у Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч

Російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів

Окупанти протягом всієї ночі обстрілювали місто Рубіжне на Луганщині, пошкоджено щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація з посиланням на очільника Сергія Гайдая у Facebook.

«Росіяни влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч, пошкоджено щонайменше 27 будинків», – йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначив, що у місті внаслідок російських обстрілів палали щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями.

Ще мінімум п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється.

«Десятки зламаних доль за одну ніч. У містян та селян гинуть рідні, горять домівки. Втім, російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати. Днями ми бачили, як було відкрито вогонь по автобусах з біженцями в Рубіжному, вчора – у напрямку з Маріуполя. Ледве вдалося вивезти жінок та дітей з Попасної. Росіяни лишають можливості залишатися вдома, бо людям вже немає, де жити, та не дають людям убезпечити себе. Але ми щодня намагаємося евакуювати якомога більше жителів області. Збройні сили України, у свою чергу, роблять все можливе аби втримати оборону», – наголосив начальник обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, 16 березня на Луганщині противник зазнав втрат, його авіація уразила позиції своїх військ поблизу населеного пункту Смолянинове. Сьогодні на Харківщині окупанти обстріляли школу та будинок культури. До слова, Сполучені Штати Америки помітили «посилену морську активність» у північній частині Чорного моря з боку російських військ.



