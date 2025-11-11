Головна Країна Події в Україні
На Донеччині окупована Старобешівська ТЕС опинилася під ударом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Донеччині окупована Старобешівська ТЕС опинилася під ударом
З березня 2017 року ТЕС перебуває під окупацією російських військ
Старобешівська ТЕС є однією з найбільших теплових електростанцій України

Старобешівська ТЕС, окупована російськими загарбниками, опинилася під атакою. Її потужність близько 2300 МВт. Про це повідомляє «Главком».

Старобешівська ТЕС – це одна з найбільших теплових електростанцій України, розташована на Донеччині. Вона перетворює теплову енергію на електричну шляхом спалювання палива (часто вугілля) для нагрівання води та обертання турбін. З березня 2017 року ТЕС перебуває під окупацією російських військ.

Нагадаємо, унаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч проти 8 листопада в Україні зупинилися всі теплоелектростанції ПАТ «Центренерго».

До слова, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки успішно вразили нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез», розташований у місті Орськ Оренбурзької області. Відстань до цілі склала 1400 км.

Зазначається, що на НПЗ є чотири установки первинної переробки нафти. Підприємство випускає близько 30 видів продукції: автобензини, дизельне паливо, мастила, авіаційний керосин, бітум, мазут і є одним із провідних нафтопереробних заводів РФ.

Теги: ТЕС Донеччина

