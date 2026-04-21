Флеш показав свій знищений будинок після атаки РФ (фото)

Радник Федорова: «В одну мить я залишився без усього, що накопичував 20 років»

Сергій Бескрестнов на псевдо Флеш показав, який вигляд має його будинок після атаки реактивних «шахедів» у ніч на 20 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис військового експерта.

За словами Флеша, в одну мить він залишився без усього, що накопичував 20 років. «Ні дому, ні машин, ні речей. Лежу в гіпсі і, схоже, ще довго буду. Зараз треба приділяти час родині, а я фізично не можу», – каже він.

Знищений будинок та автомобіль радника міністра оборони фото: Facebook/Сергій Флеш

Крім того, фахівець прокоментував атаку безпілотників, під час якої окупанти цілеспрямовано намагалися його вбити.

«Я міг повірити в замах на мене особисто, у диверсію, але те, що ворог відправить пʼять реактивних шахідів на мирний будинок моєї родини, щоб усіх убити, навіть подумати не міг», – додав Бескрестнов.

Траєкторія польоту «шахедів», які мали атакувати будинок Флеша фото: Facebook/Сергій Флеш

Нагадаємо, уночі 20 квітня російська армія запустила чотири реактивних «шахеда», аби вбити українського військового експерта, радника міністра оборони Сергія Бескрестнова на псевдо Флеш. За словами посадовця, один з керованих реактивних дронів врізався у стіну його будинку. Він зазнав поранення.

Радник міністра оборони повідомив, що окупанти використовували керовані реактивні «шахеди», аби вбити його. «Це дуже велика вдача, що я залишився живий, я так вважаю. Вже ми зараз знаємо, як це відбувалося. Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні «шахеди», тобто це була така спеціальна операція – знайти мене та ліквідувати», – сказав він.

Як повідомлялося, російські загарбники вдарили по Київській області безпілотниками. У Броварському районі Київщини в результаті атаки ворога пошкоджено два житлові будинки, є постраждалий.

До слова, російські війська можуть керувати «шахедами» у режимі реального часу. Раніше фіксувалися випадки, коли дрон цілеспрямовано наводився оператором на автомобілі або мобільні вогневі групи.