Флеш показав свій знищений будинок після атаки РФ (фото)

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Флеш показав свій знищений будинок після атаки РФ (фото)
За словами Бескрестнова, ворожий удар знищив будинок родини під час атаки 20 квітня
фото: Facebook/Сергій Флеш

Радник Федорова: «В одну мить я залишився без усього, що накопичував 20 років»

Сергій Бескрестнов на псевдо Флеш показав, який вигляд має його будинок після атаки реактивних «шахедів» у ніч на 20 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис військового експерта.

За словами Флеша, в одну мить він залишився без усього, що накопичував 20 років. «Ні дому, ні машин, ні речей. Лежу в гіпсі і, схоже, ще довго буду. Зараз треба приділяти час родині, а я фізично не можу», – каже він.

Флеш показав свій знищений будинок після атаки РФ (фото) фото 1
Флеш показав свій знищений будинок після атаки РФ (фото) фото 2
Знищений будинок та автомобіль радника міністра оборони
Знищений будинок та автомобіль радника міністра оборони
фото: Facebook/Сергій Флеш

Крім того, фахівець прокоментував атаку безпілотників, під час якої окупанти цілеспрямовано намагалися його вбити.

«Я міг повірити в замах на мене особисто, у диверсію, але те, що ворог відправить пʼять реактивних шахідів на мирний будинок моєї родини, щоб усіх убити, навіть подумати не міг», – додав Бескрестнов.

Траєкторія польоту «шахедів», які мали атакувати будинок Флеша
Траєкторія польоту «шахедів», які мали атакувати будинок Флеша
фото: Facebook/Сергій Флеш

Нагадаємо, уночі 20 квітня російська армія запустила чотири реактивних «шахеда», аби вбити українського військового експерта, радника міністра оборони Сергія Бескрестнова на псевдо Флеш. За словами посадовця, один з керованих реактивних дронів врізався у стіну його будинку. Він зазнав поранення.

Радник міністра оборони повідомив, що окупанти використовували керовані реактивні «шахеди», аби вбити його. «Це дуже велика вдача, що я залишився живий, я так вважаю. Вже ми зараз знаємо, як це відбувалося. Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні «шахеди», тобто це була така спеціальна операція – знайти мене та ліквідувати», – сказав він.

Як повідомлялося, російські загарбники вдарили по Київській області безпілотниками. У Броварському районі Київщини в результаті атаки ворога пошкоджено два житлові будинки, є постраждалий.

До слова, російські війська можуть керувати «шахедами» у режимі реального часу. Раніше фіксувалися випадки, коли дрон цілеспрямовано наводився оператором на автомобілі або мобільні вогневі групи.

Флеш показав свій знищений будинок після атаки РФ (фото)
Флеш показав свій знищений будинок після атаки РФ (фото)
Ворог вдарив тритонною авіабомбою по Костянтинівці: знесло квартал багатоповерхівок (відео)
Ворог вдарив тритонною авіабомбою по Костянтинівці: знесло квартал багатоповерхівок (відео)
За тиждень ДТЕК повернув світло понад пів мільйону родин після обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло понад пів мільйону родин після обстрілів
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Повітряні сили повідомили особливості атаки на радника Федорова
Повітряні сили повідомили особливості атаки на радника Федорова
Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2026 року

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
