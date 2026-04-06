Ворожі війська атакували Дніпропетровщину: наслідки прильотів

Російські військові станом на ранок 6 квітня понад 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення Дніпропетровської області. Станом на ранок 6 квітня ворог здійснив понад 30 атак, поціливши по цивільній інфраструктурі трьох районів області. Про наслідки обстрілів повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує «Главком».

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що найбільше обстрілів зафіксовано у Нікопольському районі. Ворог бив безпосередньо по Нікополю, а також по Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах.

Внаслідок атак пошкоджено:

комунальне підприємство;

місцевий магазин;

приватні житлові будинки;

цивільний автомобіль.

Не спокійно було і в інших частинах області. У Синельниковому ворожі снаряди понівечили приватні оселі та будівлю місцевої аптеки.

У Криворізькому районі під удар потрапила Грушівська громада. Там зафіксовано пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.

За попередніми даними обласної військової адміністрації, внаслідок ранкових обстрілів загиблих та поранених немає.

«Главком» писав, що уночі російські окупанти завдали масованого удару по Одесі. Під ворожим вогнем опинилися Київський та Приморський райони міста. Унаслідок численних влучань виникли масштабні пожежі. Також зафіксовано значні руйнування та пошкодження будівель і автомобілів. Ціллю росіян стали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та адміністративні будівлі. За попередньою інформацією, загинуло три людини, серед яких дитина. Постраждали 10 людей, серед них дитина. Вогнеборці врятували чотири людини, з них одну дитину. Попри повторні сигнали повітряної тривоги рятувальники ліквідували всі пожежі.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. Повідомляється про зруйновану п'ятиповерхівку – її охопило вогнем, під завалами можуть бути люди. В одному з районів зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи.

У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори.