Окупанти просунулися поблизу Торецька: аналіз ISW

Ворог просунувся на південний захід від Донецька

Окупанти нещодавно просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на півдні Північного і в на півдні Нью-Йорка. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські та українські війська продовжують боротьбу на місцевості у Вовчанську. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 липня, показують, як російські сили завдають ударів по українській піхоті, а українські сили відводять поранених військовослужбовців на північно-східній околиці Вовчанська, що свідчить про те, що українські сили, ймовірно, утримують позиції в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центр Вовчанська.

На Харківському напрямку активізувалися бої і російські війська регулярно вводять у бій додаткові підрозділи, щоб провести ротацію деградованих частин. До того ж, українські війська продовжують виявляти та знищувати елементи російської диверсійно-розвідувальної групи в Сотницькому Козачку на Харківщині.

Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодних підтверджених змін лінії фронту не було. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Степову Новоселівку, але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

5 липня російські війська продовжили наступальні дії під Сіверськом та в районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту на цих ділянках не було.

Окупанти нещодавно просунулися поблизу Торецька на тлі боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 і 5 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на півдні Північного і в на півдні Нью-Йорка. Російські блогери стверджували, що російські війська повністю захопили Юрівку, просунулися в районі Дружби і Південного (на південний схід від Торецька). Однак ISW поки не знайшов підтвердження цих російських заяв.

5 липня російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту на ділянці не було. Відомий російський блогер заявив, що на східній околиці Восходу тривають бої, заперечуючи поширені російські заяви про те, що російські війська захопили поселення.

Російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Донецька на тлі продовження російських наступальних операцій на захід і південний західвід міста Донецька 5 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 липня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на північ від Парасковіївки.

4 та 5 липня тривали позиційні бойові дії на ділянці кордону Донецько-Запорізької області в районі Старомайорського, Урожайного та Макарівки. На заході Запорізької області 5 липня тривали обмежені позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. 4 і 5 липня тривали бої під Роботиним і на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки.

Тривали позиційні бої на східному березі Херсонської області, в тому числі під Кринками. Російський блогер стверджував, що бойові дії також тривають на островах у річці Дніпро і що українські сили мають кращі можливості безпілотників у цьому районі.