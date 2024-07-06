Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти просунулися поблизу Торецька: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Окупанти просунулися поблизу Торецька: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Ворог просунувся на південний захід від Донецька 

Окупанти нещодавно просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на півдні Північного і в на півдні Нью-Йорка. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські та українські війська продовжують боротьбу на місцевості у Вовчанську. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 липня, показують, як російські сили завдають ударів по українській піхоті, а українські сили відводять поранених військовослужбовців на північно-східній околиці Вовчанська, що свідчить про те, що українські сили, ймовірно, утримують позиції в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центр Вовчанська.

На Харківському напрямку активізувалися бої і російські війська регулярно вводять у бій додаткові підрозділи, щоб провести ротацію деградованих частин. До того ж, українські війська продовжують виявляти та знищувати елементи російської диверсійно-розвідувальної групи в Сотницькому Козачку на Харківщині. 

Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодних підтверджених змін лінії фронту не було. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Степову Новоселівку, але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

5 липня російські війська продовжили наступальні дії під Сіверськом та в районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту на цих ділянках не було.

Окупанти нещодавно просунулися поблизу Торецька на тлі боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 і 5 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на півдні Північного і в на півдні Нью-Йорка. Російські блогери стверджували, що російські війська повністю захопили Юрівку, просунулися в районі Дружби і Південного (на південний схід від Торецька). Однак ISW поки не знайшов підтвердження цих російських заяв.

5 липня російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту на ділянці не було. Відомий російський блогер заявив, що на східній околиці Восходу тривають бої, заперечуючи поширені російські заяви про те, що російські війська захопили поселення.

Російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Донецька на тлі продовження російських наступальних операцій на захід і південний західвід міста Донецька 5 липня.  Геолокаційні кадри, опубліковані 4 липня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на північ від Парасковіївки.

4 та 5 липня тривали позиційні бойові дії на ділянці кордону Донецько-Запорізької області в районі Старомайорського, Урожайного та Макарівки. На заході Запорізької області 5 липня тривали обмежені позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. 4 і 5 липня тривали бої під Роботиним і на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки.

Тривали позиційні бої на східному березі Херсонської області, в тому числі під Кринками. Російський блогер стверджував, що бойові дії також тривають на островах у річці Дніпро і що українські сили мають кращі можливості безпілотників у цьому районі.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2024 року
Теги: наступ війна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жителі скаржаться, що туристи не їздять у Ворохту
На Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили дорогу та заблокували роботу ТЦК (відео)
4 липня, 17:17
Енергетики працюють над відновленням світла
Окупанти влучили в енергетичний об’єкт на Чернігівщині
4 липня, 09:01
Брат музиканта з перших днів повномасштабного вторгнення мужньо боронив рідну країну від ворога
На війні загинув брат лідера гурту «Без обмежень»
1 липня, 12:12
Дружина Галина Шупер розповідає: з перших хвилин знайомства збагнула, що Назар – надзвичайна людина
«Україну кохайте, Батьківщину любіть». Згадаймо поета Назара Мялікгулиєва
26 червня, 09:00
За словами генпрокурора, ідентифіковано російських командирів, які відповідальні за вбивство українського воїна
Жорстоке вбивство захисника на Донеччині: правоохоронці встановили особу жертви
19 червня, 12:15
Угорщина як голова Ради ЄС хоче «збалансувати» процеси розширення Євросоюзу
Угорщина назвала пріоритети свого головування в Раді ЄС: допомога Україні відсутня
19 червня, 10:23
У Полтаві прогриміли вибухи
У Полтаві прогриміли вибухи
15 червня, 23:23
Військовозобов'язаний може на власний розсуд розпоряджатися повісткою, яку вручило ТЦК, вважає суд
Чи можна порвати вручену повістку? Роз’яснення суду
8 червня, 13:00
Путін погрожує асиметричними ударами: чого чекати Заходу?
Асиметричні відповіді від Росії. Що стоїть за новими заявами Путіна?
6 червня, 12:07

Події в Україні

Окупанти просунулися поблизу Торецька: аналіз ISW
Окупанти просунулися поблизу Торецька: аналіз ISW
У Сумах пролунали вибухи: в місті зникло світло та водопостачання
У Сумах пролунали вибухи: в місті зникло світло та водопостачання
Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2024 року
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Окупанти скинули авіабомби на Селидове: є загиблі і поранені
Окупанти скинули авіабомби на Селидове: є загиблі і поранені
Обстріл Хрещенівки на Херсонщині: одна з поранених жінок померла
Обстріл Хрещенівки на Херсонщині: одна з поранених жінок померла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Море – не туалет: курорт Іспанії вводить штраф для туристів
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 05 липня: ситуація на фронті
7349
Втрати ворога станом на 5 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
6746
Рада розглядає нові законопроєкти про економічне бронювання
4607
На Лазуровому узбережжі Франції затримано лідера банди «Залютинських» (фото)

Новини

Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
Вчора, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
Вчора, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Вчора, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
4 липня, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
4 липня, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
4 липня, 12:39

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua