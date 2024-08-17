Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року

Від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень з російськими загарбниками

На Покровському напрямку відбито 28 наступальних та штурмових дій ворога

За добу російські загарбники завдали по території України п’ять ракетних ударів, застосувавши сім ракет, 56 авіаційних ударів – скинули 69 КАБів, задіяли для ударів 687 дронів-камікадзе та здійснили 3371 обстріл позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують стійко стримувати російських окупантів. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Ворог активно наступав на Торецькому та Куп'янському напрямках.

На Харківському напрямку

Окупанти впродовж цієї доби здійснили дев’ять атак поблизу Липців та Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили сім штурмових дій, ще два боєзіткнення триває.

За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 87 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, одну ББМ, чотири автомобіля та п’ять одиниць спецтехніки. Окрім того, значно пошкоджено шість ворожих артилерійських систем, бойову броньовану машину, три одиниці спеціальної техніки та чотири автомобіля. Також, наші воїни уразили 40 бліндажів та інших укриттів окупантів.

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На Куп’янському напрямку

Силами оборони зафіксовано 10 атак противника в районах Глушківки, Андріївки та Кругляківки, три з них тривають, ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Ворог атакував шість разів, безуспішно намагався просунутися в районах населених пунктів Макіївка, Торське та Невське.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Упродовж дня наші захисники відбили сім штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Переїзного та Спірного.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Відбулось три бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру та Григорівки. Всі спроби противника потіснити наших воїнів виявились марними.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Протягом дня, загарбники атакували позиції українських воїнів поблизу населених пунктів Диліївка, Північне, Торецьк, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк. 10 штурмів наші захисники відбили, одна атака триває і зараз.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

З початку доби в районах Пантелеймонівки, Водяного, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Гродівки, Новогродівки, Новожеланного, Птичого та Зеленого поля точилися жорсткі бої. Відбито 28 наступальних та штурмових дій ворога. Ще дев’ять боєзіткнень триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів і позицій.

Сьогоднішні втрати ворога попередньо складають 138 ліквідованих та 212 поранених окупантів, також українськими військовослужбовцями знищено дві артилерійські системи, 6 БпЛА, два мотоцикла, дві одиниці автомобільної та дві - спеціальної техніки. Окрім того, БМП, шість автомобілів, РСЗВ БМ-21 «Град» та шість ворожих артсистем були значно пошкоджені.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час нараховується 10 безуспішних для окупантів бойових зіткнень. Загарбники зберігають найбільшу активність біля Красногорівки та Костянтинівки.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Відбулося одне боєзіткнення в напрямку Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку

Наші війська відбили теж одну атаку противника в районі Малої Токмачки.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Підрозділи наших військ успішно відбили три штурми противника на наші позиції.

Нагадаємо, триває 906-й день повномасштабної війни в Україні.