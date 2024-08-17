Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року
Від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Покровському напрямку відбито 28 наступальних та штурмових дій ворога

За добу російські загарбники завдали по території України п’ять ракетних ударів, застосувавши сім ракет, 56 авіаційних ударів – скинули 69 КАБів, задіяли для ударів 687 дронів-камікадзе та здійснили 3371 обстріл позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують стійко стримувати російських окупантів. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Ворог активно наступав на Торецькому та Куп'янському напрямках.

На Харківському напрямку

Окупанти впродовж цієї доби здійснили дев’ять атак поблизу Липців та Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили сім штурмових дій, ще два боєзіткнення триває.

За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 87 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, одну ББМ, чотири автомобіля та п’ять одиниць спецтехніки. Окрім того, значно пошкоджено шість ворожих артилерійських систем, бойову броньовану машину, три одиниці спеціальної техніки та чотири автомобіля. Також, наші воїни уразили 40 бліндажів та інших укриттів окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Силами оборони зафіксовано 10 атак противника в районах Глушківки, Андріївки та Кругляківки, три з них тривають, ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Ворог атакував шість разів, безуспішно намагався просунутися в районах населених пунктів Макіївка, Торське та Невське.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Упродовж дня наші захисники відбили сім штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Переїзного та Спірного.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Відбулось три бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру та Григорівки. Всі спроби противника потіснити наших воїнів виявились марними.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Протягом дня, загарбники атакували позиції українських воїнів поблизу населених пунктів Диліївка, Північне, Торецьк, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк. 10 штурмів наші захисники відбили, одна атака триває і зараз.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

З початку доби в районах Пантелеймонівки, Водяного, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Гродівки, Новогродівки, Новожеланного, Птичого та Зеленого поля точилися жорсткі бої. Відбито 28 наступальних та штурмових дій ворога. Ще дев’ять боєзіткнень триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів і позицій.

Сьогоднішні втрати ворога попередньо складають 138 ліквідованих та 212 поранених окупантів, також українськими військовослужбовцями знищено дві артилерійські системи, 6 БпЛА, два мотоцикла, дві одиниці автомобільної та дві - спеціальної техніки. Окрім того, БМП, шість автомобілів, РСЗВ БМ-21 «Град» та шість ворожих артсистем були значно пошкоджені.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час нараховується 10 безуспішних для окупантів бойових зіткнень. Загарбники зберігають найбільшу активність біля Красногорівки та Костянтинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Відбулося одне боєзіткнення в напрямку Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку

Наші війська відбили теж одну атаку противника в районі Малої Токмачки.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року фото 10
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Підрозділи наших військ успішно відбили три штурми противника на наші позиції.

Нагадаємо, триває 906-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
Теги: окупанти війна Генштаб озброєння фронт ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілля Пономарьов: Російська опозиція ллє сльози через те, що ЗСУ на Курщині
Ілля Пономарьов: Російська опозиція ллє сльози через те, що ЗСУ на Курщині Інтерв’ю
14 серпня, 16:00
Назар Янкевич загинув у свої 19 років
У 18 років долучився до «Азову» та став на захист України. Згадаймо Назара Янкевича
27 липня, 09:00
У відеоролику російські військові розказують, що «на Украине русские своих бросают умирать»
Українські хакери розмістили відео про втрати окупантів на ворожих сайтах
29 липня, 12:56
Життєвий шлях Валентина Дондікова був тісно пов’язаний зі спортом
Його вихованці здобули шість медалей на Паралімпійських іграх. Згадаймо Валентина Дондікова
31 липня, 09:00
Премʼєр Вірменії Нікол Пашинян (праворуч) та президент Азербайджану Ільхам Алієв (ліворуч) не змогли знайти можливість повернутись за стіл перемовин
ЄС хоче, щоб Вірменія та Азербайджан підписали угоду про мир – Politico
31 липня, 15:21
Пдприємець зі столиці Валерій Шумахер оцінив свої послуги за технагляд у 17,72 млн грн, але не надав достатню кількість документів
Держава шукає фахівця, який котролюватиме будівництво військового цвинтаря. Названо гонорар
3 серпня, 15:15
За словами Фабера, німецька зброя після передання Україні стає «українською зброєю»
Застосування німецької зброї в Курській області: комітет Бундестагу зробив заяву
8 серпня, 16:35
Оборонна співпраця між країнами посилилася після повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Іран планує передати Росії сотні балістичних ракет – Reuters
9 серпня, 21:38
Володимир Зеленський
Президент закликав Раду терміново зібратися: настав час ухвалити важливі закони
15 серпня, 16:01

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року
Росіяни заявили, що обезголовили українського військового. Лубінець відреагував
Росіяни заявили, що обезголовили українського військового. Лубінець відреагував
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 10 хвилин
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 10 хвилин
Росіяни атакували авто поліції на Миколаївщині: постраждали патрульні
Росіяни атакували авто поліції на Миколаївщині: постраждали патрульні
Повітряні сили втратили винищувач МіГ-29, обійшлося без жертв
Повітряні сили втратили винищувач МіГ-29, обійшлося без жертв
Просування ЗСУ на Курщині, новий скандал в «Охматдиті». Головне за 16 серпня
Просування ЗСУ на Курщині, новий скандал в «Охматдиті». Головне за 16 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
36K
Легіон «Свобода Росії» звернувся до путінських військових
17K
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
16K
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
15K
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність
14K
Що буде з Московською церквою в Україні? Нардеп зняв інтригу

Новини

Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
Вчора, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
15 серпня, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
14 серпня, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua