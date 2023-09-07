ЗСУ заінтригували хорошими новинами з півдня

Наступ українських військових на півдні продовжується

Сили оборони України мають певні успіхи на Мелітопольському напрямку. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У нас на Мелітопольському напрямку є речі, які ми не можемо говорити, але там теж жваво і є певні успіхи. І коли Збройні сили закріпляться, то можна буде вже сказати публічно», – заявила вона.

Маляр додала, що наступ українських військових на півдні продовжується.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Але основне нам потрібно розуміти, що наступальні дії на півдні продовжуються у тому ритмі, в якому це заплановано Збройними силами і у якому дозволяє ця обстановка», – розповіла вона.

Нагадаємо, що розвідка США повідомила, чи зможуть ЗСУ прорвати російську оборону до кінця року. Ймовірність того, що Збройні сили України здійснять прорив російської оборони до кінця року становить 40-50%. Водночас обмежена кількість боєприпасів та погіршення погоди зроблять завдання «дуже важким».