Карта бойових дій в Україні станом на 19 січня 2025 року

Протягом минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень

Російські терористи завдали чотирьох ракетних та 22 авіаційних ударів, залучивши шість ракет та скинувши 30 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворогом задіяв 817 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Найбільша кількість боїв відбулася Покровському напрямку.

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Загалом від початку минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії поблизу Петропавлівки, Лозової та Піщаного. Шість бойових зіткнень завершено, одна ворожа атака триває до цього часу. Агресор атакував Глушківку КАБами.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак, ще два бойових зіткнення досі тривають. Противник завдав ударів КАБами по Шийківці та Борівській Андріївці.

На Краматорському напрямку

Ворог атакував 10 разів в районах Ступочок, предтечиного та Часового Яру, всі спроби загарбників просунутися вперед припинені українськими воїнами. На Маркове противник скинув два КАБи.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 19 штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Кримського та Щербинівки, три боєзіткнення ще тривають. Окупанти скинули КАБ на Петрівку.

На Покровському напрямку

Противник 84 рази атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Малинівка, Покровськ, Котлине, Звірове, Удачне, Новоандріївка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Чотирнадцять бойових зіткнень досі тривають.

За наявними на цей час даними, втрати ворога, на даному напрямку, за сьогодні склали 335 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено три автомобілі, антену БпЛА, крім того, суттєво пошкоджено ще два автомобілі противника.

На Новопавлівському напрямку

Російські війська атакували 17 разів поблизу Великої Новосілки. Бої тривають. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Одрадне, Костянтинопіль, Новосілка, Розлив, Веселе та Темирівка.

На Придніпровському напрямку

Силами оборони України було зупинено один штурм противника.

На Курському напрямку

Наші захисники відбили 12 ворожих атак, одне бойове зіткнення триває до цього часу. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів п’ятьма керованими бомбами та вчинив 409 артилерійських обстрілів, зокрема 18 - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 31- ої окремої механізованої бригади, 124-ої окремої бригади територіальної оборони, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 12-ої бригади спеціального призначення «Азов», 100-ої окремої механізованої бригади, 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1061-й день повномасштабної війни в Україні.