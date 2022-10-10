Окупанти стягують резерви в район просування ЗСУ на півдні

Для запобігання просування військ ЗСУ ворог здійснює мінування місцевості

Обстановка в операційній зоні південних регіонів, на південнобузькому напрямку лишається стабільно складною, але контрольованою. Сили оборони продовжують активні дії, противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Ворог наносить системне вогневе ураження по наших позиціях, застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію й міномети вздовж лінії бойового зіткнення і по прилеглих громадах. Тилові райони продовжує атакувати нетиповим використанням зенітно-ракетних систем С-300, ракетними ударами з неба та дронами-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Для запобігання просування наших військ ворог здійснює мінування місцевості.

На напрямок просування військ ЗСУ ворог підтягує резерви: близько 200 військовослужбовців та до трьох десятків одиниць бойової техніки.

З метою уточнення положення українських військ та корегування вогню артилерії продовжує повітряну розвідку безпілотними шпигунами. Наші протиповітряні сили продовжують їх нищити. Ще два літальні апарати «Орлан-10» приземлено в Миколаївському районі.

У другій половині дня 9 жовтня ворог силами до мотострілецького взводу намагався атакувати наші підрозділи з напрямку Безводного на Давидів Брід. Зазнав суттєвих втрат та ретирувався на вихідні позиції.

Нагадаємо, триває 229-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Рашисти маневрують у Чорному морі та збільшили кількість ракетоносіїв. Ворог може випустити по території України 40 ракет.