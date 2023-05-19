Генштаб повідомив, на що окупанти перетворюють лікарні Луганщини

Росіяни зазнають великих санітарних втрат

У тимчасово окупованому Луганську росіяни перетворили Залізничну лікарню на шпиталь для терористів ПВК «Вагнер». Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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«У зв’язку з великими санітарними втратами, російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях», – зазначили у Генштабі.

Повідомляється, що в захопленій лікарні надають допомогу пораненим військовим РФ та найманцям з «Вагнера».

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Раніше повідомлялося, що Росія перекинула черговий ешелон із військовою технікою з Білорусі у напрямку Луганської області.

Триває 450-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.