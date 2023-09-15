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Про що свідчить спецоперація України біля Євпаторії: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Про що свідчить спецоперація України біля Євпаторії: аналіз ISW
фото: Telegram «Кримський вітер»

Українські війська вразили радари та антени системи С-400 за допомогою безпілотників і вразили пускові комплекси двома крилатими ракетами «Нептун»

14 вересня українські війська завдали удару по російській системі протиповітряної оборони поблизу окупованої Євпаторії в Криму, що свідчить про те, що в окупованому Криму можуть бути системні тактичні збої російських систем протиповітряної оборони. Про це йдеться у звіті (ISW).

СБУ і ВМС України провели «унікальну спецоперацію», під час якої поблизу Євпаторії було знищено російську систему С-400 «Тріумф».

Повідомляється, що українські війська вразили радари та антени системи С-400 за допомогою безпілотників і вразили пускові комплекси двома крилатими ракетами «Нептун».

Міністерство оборони Росії повідомило, що російська ППО перехопила 11 українських безпілотників над Кримом, але не згадує про українські ракетні удари. Водночас на геолокаційних кадрах, опублікованих 14 вересня, видно вибух поблизу Євпаторії та стовпи диму в цьому районі. Інші геолокаційні знімки показують, що російські війська нещодавно розгорнули батарею С-400 за межами Євпаторії, і що вибух стався в тому самому місці, де в серпні 2022 року була розгорнута система С-400. 

«Цей удар свідчить про те, що російські війська не були готові перехопити ракети за допомогою системи або не змогли цього зробити. 23 серпня українські війська завдали удару по російській системі протиповітряної оборони С-400 біля Оленівки в Криму (117 км на північний захід від Севастополя), і другий український удар по значній російській системі протиповітряної оборони за останні тижні вказує на те, що такі тактичні помилки можуть відображати ширшу системну проблему з російською ППО в окупованому Криму», – зазначають аналітики ISW.

Як повідомлялося, у результаті удару по Євпаторії міг бути знищений російський комплекс ППО «Тріумф». У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків нічної «бавовни».

Як відомо, у ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та Військово-морські сили України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії – «відмінусували» російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю $1,2 млрд.

Теги: радари вибух Крим

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