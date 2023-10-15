Окупанти встановлюють загородження у Севастопольській бухті (фото)
Росіяни на вході до Севастопольської бухти встановили загородження, щоб вберегтися від українських дронів
Російські окупанти встановили загородження на вході у Севастопольську бухту. З'явився новий супутниковий знімок. Про це повідомляє OSINT-аналітик Бреді Ефрик у Twitter.
Супутниковий знімок зроблений 13 жовтня 2023 року. На ньому помітно, що росіяни на вході до Севастопольської бухти встановили загородження. Раніше повідомлялося, що окупанти розширили їх.
Аналітик припускає, що російські окупанти таким чином намагаються протистояти атакам українських морських дронів.
Нагадаємо, окупанти створюють свої «війська територіальної оборони» для утримання контролю над Кримом.
Раніше у мережі з'явилася інформація, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії «Павел Державин». Згодом з’явилась інформація, що він міг підірватись на міні.
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