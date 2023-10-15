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Окупанти встановлюють загородження у Севастопольській бухті (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти встановлюють загородження у Севастопольській бухті (фото)
Російські окупанти намагаються загородженнями протистояти атакам українських морських дронів
фото з відкритих джерел

Росіяни на вході до Севастопольської бухти встановили загородження, щоб вберегтися від українських дронів

Російські окупанти встановили загородження на вході у Севастопольську бухту. З'явився новий супутниковий знімок. Про це повідомляє OSINT-аналітик Бреді Ефрик у Twitter.

Супутниковий знімок зроблений 13 жовтня 2023 року. На ньому помітно, що росіяни на вході до Севастопольської бухти встановили загородження. Раніше повідомлялося, що окупанти розширили їх.

Російські окупанти встановили загородження на вході у Севастопольську бухту
Російські окупанти встановили загородження на вході у Севастопольську бухту
фото: Бреді Ефрик

Аналітик припускає, що російські окупанти таким чином намагаються протистояти атакам українських морських дронів.

Нагадаємо, окупанти створюють свої «війська територіальної оборони» для утримання контролю над Кримом.

Раніше у мережі з'явилася інформація, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії «Павел Державин». Згодом з’явилась інформація, що він міг підірватись на міні.

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Теги: Севастополь Крим окупанти безпілотник

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