Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російський дрон атакував АЗС у Херсоні: є загибла та постраждалі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Російський дрон атакував АЗС у Херсоні: є загибла та постраждалі
Окупанти атакували АЗС у Херсоні
фото: ДСНС

Російські війська вдарили безпілотниками по цивільній інфраструктурі міста, серед постраждалих – працівники автозаправної станції

Російські війська здійснили чергову атаку на Херсон, застосувавши безпілотники по цивільній інфраструктурі міста. Під удар потрапили автозаправна станція, транспортне комунальне підприємство та навчальний заклад. Внаслідок обстрілів є загибла та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію.

За даними правоохоронців, у Дніпровському районі Херсона російський безпілотник атакував автозаправну станцію. Внаслідок удару постраждали троє працівників АЗС – двоє чоловіків віком 44 та 32 роки, а також 45-річна жінка. У всіх діагностували вибухові травми та акубаротравми.

Крім того, поліція перевіряє інформацію про ще двох можливих постраждалих. Правоохоронці встановлюють їхнє місцеперебування, щоб надати необхідну домедичну допомогу та за потреби евакуювати до лікарні.

Також російські удари пошкодили транспортне комунальне підприємство та навчальний заклад. Наразі правоохоронці встановлюють повний перелік об'єктів, які зазнали руйнувань унаслідок атаки.

На місцях влучань працюють екстрені служби та слідчо-оперативні групи, які документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників загинули двоє людей. Рятувальники деблокували їхні тіла з-під завалів будинку, який був зруйнований ударом ворожого дрона. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Читайте також:

Теги: АЗС окупанти війна Херсон росія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому скандал навколо Ордена Білого Орла зачіпає мільйони українців
Чому я повертаю орден Польщі
21 червня, 10:13
Український перехоплювач навчили воювати майже без участі людини
Українські дрони навчилися самі знаходити та знищувати цілі – NYT
16 червня, 18:48
Супутники серії «Космос» із середини травня почали швидко зближуватися з ICEYE-X36
Росія переслідувала фінський супутник ICEYE, що веде розвідку для ЗСУ
25 червня, 04:33
Олексіївський крейдовий завод
Ракетний удар по Білгородщині: з'явилися перші подробиці
23 червня, 10:47
РФ вдруге за день атакувала Запорізьку облдержадміністрацію
РФ вдруге за день атакувала Запорізьку облдержадміністрацію
29 червня, 20:52
Україна працює з Європейським Союзом над посиленням інструментів боротьби з обходом санкцій, наголосив уповноважений президента
Мікроелектроніка для зброї. Київ пояснив, як Москва вирішує проблему дефіциту
3 липня, 16:29
Триває ліквідація наслідків обстрілу Вишневого
Вишневе: рятувальники четверту добу поспіль ліквідовують наслідки обстрілу (фото)
9 липня, 18:55
Інформація про постраждалих не надходила
Окупанти пошкодили поліклініку на Одещині (фото)
11 липня, 11:33
ЄС посилив захист Вірменії
Росія знову полізла до Вірменії? ЄС розпочав операцію з підтримки безпеки Єревану
Сьогодні, 15:35

Події в Україні

Казахстан відновив видобуток нафти на найбільшому родовищі
Казахстан відновив видобуток нафти на найбільшому родовищі
Російський дрон атакував АЗС у Херсоні: є загибла та постраждалі
Російський дрон атакував АЗС у Херсоні: є загибла та постраждалі
За тиждень ДТЕК повернув світло 280 тисячам родин після ворожих обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло 280 тисячам родин після ворожих обстрілів
Воєнний аналітик назвав авторів стратегії ударів по російських цілях у тилу
Воєнний аналітик назвав авторів стратегії ударів по російських цілях у тилу
Християнський корпус та фонд «Надія» посилили партнерство з 225-м полком
Християнський корпус та фонд «Надія» посилили партнерство з 225-м полком
Удар по Запоріжжю: рятувальники дістали з-під завалів тіла загиблих
Удар по Запоріжжю: рятувальники дістали з-під завалів тіла загиблих

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2026
111K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
91K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
90K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua