Російський дрон атакував АЗС у Херсоні: є загибла та постраждалі

Російські війська вдарили безпілотниками по цивільній інфраструктурі міста, серед постраждалих – працівники автозаправної станції

Російські війська здійснили чергову атаку на Херсон, застосувавши безпілотники по цивільній інфраструктурі міста. Під удар потрапили автозаправна станція, транспортне комунальне підприємство та навчальний заклад. Внаслідок обстрілів є загибла та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію.

За даними правоохоронців, у Дніпровському районі Херсона російський безпілотник атакував автозаправну станцію. Внаслідок удару постраждали троє працівників АЗС – двоє чоловіків віком 44 та 32 роки, а також 45-річна жінка. У всіх діагностували вибухові травми та акубаротравми.

Крім того, поліція перевіряє інформацію про ще двох можливих постраждалих. Правоохоронці встановлюють їхнє місцеперебування, щоб надати необхідну домедичну допомогу та за потреби евакуювати до лікарні.

Також російські удари пошкодили транспортне комунальне підприємство та навчальний заклад. Наразі правоохоронці встановлюють повний перелік об'єктів, які зазнали руйнувань унаслідок атаки.

На місцях влучань працюють екстрені служби та слідчо-оперативні групи, які документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників загинули двоє людей. Рятувальники деблокували їхні тіла з-під завалів будинку, який був зруйнований ударом ворожого дрона. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.