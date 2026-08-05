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Росія атакувала майже 40 населених пунктів Херсонщини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала майже 40 населених пунктів Херсонщини
Росія накрила Херсонщину авіацією, дронами й артилерією
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Під ударами опинилися десятки громад, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру

Російські війська протягом минулої доби завдали ударів майже по 40 населених пунктах Херсонської області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще 18 зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна.

За його словами, під російськими авіаударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Молодіжне, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Микільське, Понятівка, Чайчине, Ясна Поляна, Білозерка, Кізомис, Берислав, Раківка, Урожайне, П'ятихатки, Чарівне, Нововознесенське, Дудчани, Саблуківка, Любимівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Хрещенівка, Новоолександрівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Тягинка, Високе, Козацьке та Херсон.

Унаслідок російських ударів пошкоджено дев'ять багатоповерхових і 12 приватних будинків. Також руйнувань зазнали автозаправна станція, господарські споруди, сільськогосподарська техніка та приватні автомобілі.

Крім цього, протягом доби зі звільнених громад Херсонської області евакуювали вісьмох людей.

Нагадаємо, кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної російської атаки зросла до 26 осіб. За даними міського голови Віталія Кличка, 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Одна людина загинула. 

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Теги: Херсон Херсонщина окупанти росія війна

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