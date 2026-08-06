Херсон повністю знеструмлений через атаки РФ

У Херсоні немає світла через атаки окупантів

Херсон залишається без електроенергії через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури внаслідок ударів росіян

Унаслідок нічної російської атаки в Херсоні склалася складна ситуація з електропостачанням. Через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури місто наразі повністю залишається без світла. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає «Главком».

«Ситуація з електропостачанням у Херсоні після нічної російської атаки залишається складною. Через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури місто наразі залишається без електроенергії. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару. Робитимемо все можливе, аби відновити електропостачання у повному обсязі протягом кількох днів», – зазначив очільник ОВА.

Він закликав херсонців допомогти енергетикам та не перевантажувати мережу одразу після появи світла, адже це може спричинити нові аварії.

«Херсонці, ви також можете допомогти пришвидшити цей процес. Після появи електроенергії дуже важливо не перевантажувати мережу. Будь ласка, не вмикайте одразу енерговитратні прилади. Насамперед утримайтеся від використання кондиціонерів, бойлерів, електроплит, пральних машин та іншої потужної техніки. Прошу дотримуватися цих рекомендацій до повного завершення аварійно-відновлювальних робіт. Перевантаження мережі може призвести до нових аварій і суттєво затягнути відновлення електропостачання», – наголосив Олександр Прокудін.

Голова ОВА нагадав, що для підзарядки телефонів, зв’язку з рідними чи отримання допомоги мешканці можуть звертатися до Пунктів незламності. Адресу найближчого пункту можна дізнатися в обласному контакт-центрі за телефонами: 0 800 101 102 та 0 800 330 951. Окрім того, влада закликає жителів міста розглянути можливість тимчасової евакуації до безпечніших регіонів, обіцяючи повне сприяння з виїздом, розміщенням та облаштуванням на новому місці.

Як відомо, російські війська вночі 5 серпня атакували Чугуїв Харківської області. Під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури, через що без електропостачання залишилися близько 13,3 тис. абонентів.

Спочатку міський голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що після вибуху місто тимчасово залишилося без світла, а обставини події встановлюються. «Близько півгодини тому в Чугуєві пролунав вибух, внаслідок якого місто тимчасово залишилось без електропостачання. Обставини події наразі з'ясовуються, заходи для виправлення ситуації вживаються», – написала Мінаєва.

Нагадаємо, що Росія завдала масованого удару по Києву балістикою і безпілотниками – у місті лунали вибухи, спалахнули пожежі, є загибла і поранені. Окремо атака на Київщину забрала життя ще однієї людини – постраждали понад 20.