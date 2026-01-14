Головна Київ Новини
400 будинків Києва залишаються без тепла: влада пояснила ситуацію з відновленням

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Пункти незламності розгорнуто на лівому березі Києва
фото: ДСНС Києва

Пантелеєв: На сьогодні ситуація з опаленням є відносно контрольована

Близько 400 будинків у столиці залишаються без опалення, частині з них повернуть тепло вже сьогодні. Про це під час пресбрифінгу повідомив в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, інформує «Главком».

«По кожному будинку і мікрорайону є план план робіт. Ми сьогодні орієнтуємося на певний прогрес кількісний щодо будинків, які будуть з опаленням. На сьогодні ситуація з опаленням є відносно контрольована», – зазначив він.

За словами Пантелеєва, Київ був вимушений йти на безпрецендентні заходи і зупинити систему опалення у 6 тис. будинків. 

«Ми оперативно провели злиття з систем при температурі мінус десять і нижче. Такого у історії існування систем централізованого теплопостачання ще не було», – розповів він.

За словами Пантелеєва, комунальники міста готувалися до цього і проводили навчання. «Нам вдалося відносно контрольовано спочатку оперативно зупинити систему, а потім розгорнути її. При таких низьких температурах це завдання ще більш важке», – сказав перший заступник голови КМДА.

Як відомо, у ніч проти  9 січня, Київ уже вчетверте за пів року зазнав масованого комбінованого обстрілу. І сьогоднішня нічна атака була наймасштабнішою з початку осені: ворог випустив по місту 36 ракет – балістичних і крилатих – та майже 250 безпілотників.

Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без електрики і теплопостачання. Воду з будинкових систем у цих будівлях оперативно злили, щоб врятувати трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення подачі тепла. Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у столиці тимчасово призупинено рух усього наземного електротранспорту на Правому березі. Для забезпечення перевезень влада запустила десятки дублюючих автобусних маршрутів. 

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур. Станом на зараз близько 500 багатоповерхівок перебувають без тепла. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити подачу теплоносія до осель.

