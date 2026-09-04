Прем’єр Канади зробив різку заяву про Путіна та переговори

Марк Карні заявив, що в разі участі Путіна у саміті G20 у США цього року він особисто вимагатиме від російського лідера припинити війну

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що російський диктатор Володимир Путін розуміє лише силу та прямоту. За словами канадського прем’єра, такий висновок він зробив, зокрема, на основі власного досвіду спілкування з главою Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єра, яку він зробив під час спілкування з журналістами..

«Канада незмінно підтримує Україну – це усім відомо. Я неодноразово зустрічався із Володимиром Путіним раніше. Він розуміє лише силу та прямоту», – заявив Карні. Прем’єр Канади також наголосив, що позиція Оттави щодо підтримки України залишається незмінною.

Карні заявив, що в разі участі Путіна у саміті G20 у США цього року він особисто вимагатиме від російського лідера припинити війну проти України.

За словами канадського прем’єра, його послання буде максимально прямим – Росія має вивести свої війська з України та повернути захоплені території. «Мій посил буде простим: забирайтеся з України. Поверніть всю Україну Україні й припиніть цю війну, в якій щомісяця гине більш як 30 тисяч ваших громадян», – сказав Карні.

Саміт лідерів G20 запланований на грудень у Маямі. Рішення щодо участі Путіна залежатиме від президента США Дональда Трампа, який цього року головує у «Групі двадцяти». Карні також заявив, що Канада й надалі стоятиме на боці України. Він наголосив на незмінності позиції Оттави щодо російської агресії та необхідності її припинення.

Раніше Росія була виключена з «Групи восьми» після анексії Криму у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти також втратили участь у низці форматів міжнародної співпраці.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни Європейського Союзу вислати значну частину російських дипломатів. За його словами, серед представників РФ у країнах блоку є люди, які виконують завдання, несумісні з дипломатичним статусом.