Росіяни поцілили у будинок дочки Скрябіна (фото)

Барбара Кузьменко розповіла про деталі російської атаки

Російський дрон влучив у багатоповерхівку, де мешкає дочка покійного співака Кузьми Скрябіна, Барбара Кузьменко. Дівчина показала наслідки російського удару у своєму блозі в Instagram, розповідає «Главком».

Атака російського БпЛА сталася посеред дня в одному з районів Києва. На кадрах, які опублікувала Барбара Кузьменко, видно понівечену багатоповерхівку. «Приліт в мій будинок, в інший під'їзд. Фізично з нами все ок. Морально без слів», – зазначила дівчина.

Барбара Кузьменко розповіла про деталі російської атаки фото: Іnstagram.com/dr.barbara.kuzmenko

За її словами, одна з квартир будинку, яку знищили росіяни, належала жінці, яка має чотирьох дітей. Тож мешканці відкрили збір на допомогу постраждалим родинам після прильоту.

Сама ж Барбара Кузьменко повідомила, що частина її будинку залишилася цілою. «Не знаю, як я сьогодні працюю... просто на автоматі. Дякую кожному за ваші повідомлення, слова підтримки й турботу. Я все читаю і дуже це ціную. З нашим крилом будинку, слава Богу, все добре. Найголовніше – всі живі», – писала вона.

Наступного дня Кузьменко повідомила, що у будинку й досі розбирають завали квартир після атаки.

Нагадаємо, вранці 1 вересня під час тривоги в Києві активно працювала протиповітряна оборона. У кількох районах столиці зафіксовано влучання та падіння уламків ворожих БпЛА. У Подільському районі сталося загоряння в 16-поверховому житловому будинку ЖК «Місто квітів» на рівні 14–15 поверхів. А також у Святошинському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав на відкритій території поруч із п’ятиповерхівкою.

Згодом Віталій Кличко уточнив, що в багатоповерхівці в Подільському районі, де сталося загоряння внаслідок атаки ворожих дронів, постраждали троє людей.

До слова, у мережі з'явилися відео з Подільського району столиці, де сталося влучення «Шахеда». Кадри вражають контрастом та настроєм киян. Зазначимо внаслідок атаки розпочалося загоряння в 16-поверховому будинку ЖК «Місто квітів» на рівні 14–15 поверхів.