Росія вдарила по Запоріжжю: виникли пожежі

Пожежа у Запоріжжі, яка виникла через російську атаку

Внаслідок атаки у Запоріжжі виникли пожежі у приватній забудові та на території об’єктів промислової інфраструктури

У ніч на 23 вересня російські терористичні війська вдарили по Запоріжжю КАБами та безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Федоров повідомив, що на Запоріжжя та область летіли КАБи – після пролунали вибухи. Потім ворог запустив на Заводський район міста БпЛА.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки у Запоріжжі виникли пожежі у приватній забудові та на території об’єктів промислової інфраструктури. Федоров написав, що ворог завдав по нічному місту шість ударів ФАБами.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня російські окупаційні війська здійснили атаку на Сумську громаду. Також цієї ночі Київщина опинилась під атакою ворожих безпілотників.

До слова, унаслідок атаки на Запоріжжя загинуло троє людей. Близько пів на п’яту ранку ворог накрив Запоріжжя масованими ударами. Майже 40 хвилин росіяни тероризували місто.

Як повідомлялося, російські військові маскуються під цивільних і використовують місцевість, щоб уникнути ідентифікації. Як інформує «Главком», про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За словами речника, у Куп’янськ сили РФ намагаються проникати диверсійно-розвідувальними групами з двох-п’яти осіб.

«Вони намагаються користуватися своєю чисельністю, просочуватися крізь позиції українських військових і пізніше займати якісь будівлі», – пояснив Трегубов.

Крім того, російські війська намагаються штурмувати український Куп’янськ, використовуючи для просування підземну газову трубу під річкою Оскіл – так само, як це було раніше під Авдіївкою та Суджею.