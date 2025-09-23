Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила по Запоріжжю: виникли пожежі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по Запоріжжю: виникли пожежі
Пожежа у Запоріжжі, яка виникла через російську атаку
фото: Іван Федоров/Telegram

Внаслідок атаки у Запоріжжі виникли пожежі у приватній забудові та на території об’єктів промислової інфраструктури

У ніч на 23 вересня російські терористичні війська вдарили по Запоріжжю КАБами та безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Федоров повідомив, що на Запоріжжя та область летіли КАБи – після пролунали вибухи. Потім ворог запустив на Заводський район міста БпЛА. 

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки у Запоріжжі виникли пожежі у приватній забудові та на території об’єктів промислової інфраструктури. Федоров написав, що ворог завдав по нічному місту шість ударів ФАБами.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня російські окупаційні війська здійснили атаку на Сумську громаду. Також цієї ночі Київщина опинилась під атакою ворожих безпілотників.

До слова, унаслідок атаки на Запоріжжя загинуло троє людей. Близько пів на п’яту ранку ворог накрив Запоріжжя масованими ударами. Майже 40 хвилин росіяни тероризували місто.

Близько о пів на п’яту ранку ворог накрив Запоріжжя масованими ударами. Майже 40 хвилин росіяни тероризували місто.

Як повідомлялося, російські військові маскуються під цивільних і використовують місцевість, щоб уникнути ідентифікації. Як інформує «Главком», про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За словами речника, у Куп’янськ сили РФ намагаються проникати диверсійно-розвідувальними групами з двох-п’яти осіб.

«Вони намагаються користуватися своєю чисельністю, просочуватися крізь позиції українських військових і пізніше займати якісь будівлі», – пояснив Трегубов.

Крім того, російські війська намагаються штурмувати український Куп’янськ, використовуючи для просування підземну газову трубу під річкою Оскіл – так само, як це було раніше під Авдіївкою та Суджею.

Теги: Іван Федоров Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог штурмує, ЗСУ тримають ключові напрямки
Ворог вклинився на стику трьох областей: огляд з фронту
29 серпня, 11:15
РФ атакувала Запоріжжя безпілотниками
Росія атакувала Запоріжжя: на одному із підприємств виникла пожежа
30 серпня, 00:12
У Запоріжжі зруйновано приватний будинок
Росія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя: є руйнування та постраждалі (оновлено)
30 серпня, 07:20
Зруйнований будинок у Запоріжжі
Масована атака на Україну, удари по НПЗ у Росії: головне за ніч
30 серпня, 05:58
Просування до Степногірська може дати можливість російській армії наблизитися до південних околиць Запоріжжя
Росіяни використовують Каховське водосховище, щоб наблизитися до Запоріжжя
30 серпня, 20:12
Біля Запоріжжя були традиційні місця нересту осетрових риб
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
8 вересня, 13:49
Окупанти атакували Запоріжжя
Запоріжжя: росіяни вдарили по промислових та цивільних об'єктах
Вчора, 05:29
Ворог обстріляв Запоріжжя
Атака на українські міста, прощання з Кірком у США: головне за ніч
Вчора, 05:49
Рятувальники ліквідують пожежу
Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі та поранені
Вчора, 07:03

Події в Україні

Росія вдарила по Запоріжжю: виникли пожежі
Росія вдарила по Запоріжжю: виникли пожежі
Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Чернігові
Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Чернігові
Лінія фронту станом на 22 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 22 вересня 2025. Зведення Генштабу
Десантники знищили російський БпЛА вартістю $7 млн (відео)
Десантники знищили російський БпЛА вартістю $7 млн (відео)
Протести в Італії, розмова Зеленського та Рютте. Головне за 22 вересня
Протести в Італії, розмова Зеленського та Рютте. Головне за 22 вересня
«Це виживання». Влада повідомила про ситуацію у Куп’янську
«Це виживання». Влада повідомила про ситуацію у Куп’янську

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua