Окупанти вдарили по Запоріжжю: загинуло двоє людей, серед поранених – діти
Ймовірно, під удар окупантів потрапив будинок, де проживала родина – батько, мати та дві доньки
Російські терористи вранці 21 березня атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей. ще двоє дітей отримали поранення. Про це повідомила Запорізька ОВА, пише «Главком».
Перед цим у регіоні оголошували загрозу ударних безпілотників. Згодом стало відомо про влучання. Російський безпілотник зруйнував приватний будинок у місті.
Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що загинули чоловік і жінка. Дівчата віком 15 та 11 років отримали поранення.
Нагадаємо, у ніч проти 20 березня російська терористична армія атакувала Запорізький район. Унаслідок цього загинула 30-річна жінка.
