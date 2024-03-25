Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти припинили наступ на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти припинили наступ на одному з напрямків – Генштаб
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка
фото з відкритих джерел

Протягом доби зафіксовано 45 бойових зіткнень

Триває 761-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 45 бойових зіткнень. Ворог завдав чотири ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зранку противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами. Силами та засобами протиповітряної оборони України дві ракети було знищено. Ввечері ворог завдав по території нашої Держави ще одного удару балістичними ракетами. Наслідки даної атаки уточнюються.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Попівка та Іскрисківщина Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Мощенка, Костобобрів Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Дем’янівка, Степок Сумської області; Шевченка, Кудіївка, Красне, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Терни¸ Ямполівка та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито дві атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомаркове, Часів Яр, Південне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Кліщіївка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито три атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Архангельське, Очеретине та Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, три рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Микільське та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Солончаки, Іванівка, Тягинка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу, одній станції РЕБ, одному району зосередження особового складу та одній станції керування БпЛА противника.

Нагадаємо, українські воїни під Авдіївкою на Донеччині знищили батальйон окупантів. Також їм вдалося уразити два танки та ворожі дрони.

До слова, якщо окупанти зможуть захопити Часів Яр на Донеччині, то це дасть їм обмежені, однак суттєві переваги на цій ділянці фронту.

Раніше танкісти 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха під час бою за 15 хвилин знищили три танки російських загарбників.

Теги: війна окупанти ЗСУ Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські добровольці перенесли війну на територію РФ
Повітряна війна на території Росії. Що відбувається
21 березня, 15:19
Одним із наслідків бойових дій є посттравматичний синдром у військових
Кількість пацієнтів із ПТСР в Україні зросла майже учетверо: причини та симптоми
20 березня, 06:05
Як зазначає видання, супутник робить знімки об'єкта, а через кілька днів або тижнів Росія завдає по ньому ракетного удару
Росія купує супутникові знімки американських компаній для ударів по Україні – ЗМІ
18 березня, 20:13
Гендиректор Rheinmetall заявив, що бачить в Україні потенціал
Rheinmetall повідомив, скільки заводів планує відкрити в Україні
14 березня, 18:34
Вартість російського «Зоопарку» становить понад $10 млн
ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс «Зоопарк»
11 березня, 19:21
Газета має сплатити 2,1 млн грн штрафу протягом трьох місяців
Комісія з регулювання азартних ігор почала накладати драконівські штрафи на ЗМІ
5 березня, 11:54
ЗСУ повернули кілька позицій у районі Табаївки: аналіз ISW
ЗСУ повернули кілька позицій у районі Табаївки: аналіз ISW
4 березня, 05:50
Росія активно вербує людей з бідних країн світу
РФ продовжує звозити найманців з Куби та Нігерії на окуповані території
2 березня, 15:45
Ізраїль передасть Україні системи раннього попередження про ракетні удари та атаки дронів
Ізраїль передасть Україні системи раннього попередження про ракетні удари та атаки дронів
27 лютого, 08:34

Події в Україні

Скільки ракет ЗСУ збили за весь час війни? Відповідь Міноборони
Скільки ракет ЗСУ збили за весь час війни? Відповідь Міноборони
Окупанти припинили наступ на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти припинили наступ на одному з напрямків – Генштаб
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад пів години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад пів години
Третя штурмова ліквідувала під Авдіївкою батальйон окупантів
Третя штурмова ліквідувала під Авдіївкою батальйон окупантів
Глава «Укргідроенерго» пояснив, скільки часу потрібно для відновлення ДніпроГЕС
Глава «Укргідроенерго» пояснив, скільки часу потрібно для відновлення ДніпроГЕС
Масштабна повітряна тривога тривала понад тридцять хвилин: у Києві пролунав вибух
Масштабна повітряна тривога тривала понад тридцять хвилин: у Києві пролунав вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Politico назвало найгіршу країну Європи для українських біженців
19K
Кім Чен Ин закликав армію готуватись до бойових дій проти Південної Кореї
18K
Російські війська просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
8916
Сьогодні – Благовіщення: історія свята, традиції та заборони
8129
Атака на Київ: все про руйнування та постраждалих (оновлено)
7285
Іде під вінець із багатодітною матір’ю, щоб не воювати. Ухилянт розкрив суду свої карти

Новини

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Сьогодні, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Сьогодні, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
Вчора, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
Вчора, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
Вчора, 12:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua