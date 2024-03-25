Окупанти припинили наступ на одному з напрямків – Генштаб

Протягом доби зафіксовано 45 бойових зіткнень

Триває 761-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 45 бойових зіткнень. Ворог завдав чотири ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Зранку противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами. Силами та засобами протиповітряної оборони України дві ракети було знищено. Ввечері ворог завдав по території нашої Держави ще одного удару балістичними ракетами. Наслідки даної атаки уточнюються.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Попівка та Іскрисківщина Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Мощенка, Костобобрів Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Дем’янівка, Степок Сумської області; Шевченка, Кудіївка, Красне, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Терни¸ Ямполівка та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито дві атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомаркове, Часів Яр, Південне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Кліщіївка та Часів Яр Донецької області.

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На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито три атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Архангельське, Очеретине та Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, три рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Микільське та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Солончаки, Іванівка, Тягинка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу, одній станції РЕБ, одному району зосередження особового складу та одній станції керування БпЛА противника.

Нагадаємо, українські воїни під Авдіївкою на Донеччині знищили батальйон окупантів. Також їм вдалося уразити два танки та ворожі дрони.

До слова, якщо окупанти зможуть захопити Часів Яр на Донеччині, то це дасть їм обмежені, однак суттєві переваги на цій ділянці фронту.

Раніше танкісти 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха під час бою за 15 хвилин знищили три танки російських загарбників.