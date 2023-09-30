Ракетний удар по Краматорську: з'явилися фото наслідків

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено 37 автомобілів на автостоянці, станцію технічного обслуговування, автомийку та гуртожиток

Російські окупанти вночі атакували двома ракетними ударами Краматорськ. У пресслужбі Краматорської міськради опублікували фото наслідків терористичної атаки РФ.

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За інформацією місцевої влади, пошкоджено 37 автомобілів на автостоянці, станцію технічного обслуговування, автомийку та гуртожиток.

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Вночі росіяни атакували двома ракетними ударами Краматорськ фото: Краматорська міська рада

Також одна людина поранена.

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Як повідомлялося, у ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів з повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Вранці стало відомо, що вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Окупанти випустили по Україні не менше 20 безпілотників.

Ворог випускав ударні безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря і з мису Чауда в Криму. Безпілотники були спрямовані на південь Одещини і знову були спрямовані за непростими маршрутами. У тому числі, маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України.

Унаслідок нічних обстрілів території України затримується низка поїздів.