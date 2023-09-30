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Ракетний удар по Краматорську: з'явилися фото наслідків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракетний удар по Краматорську: з'явилися фото наслідків
фото: Краматорська міська рада
Вночі росіяни атакували двома ракетними ударами Краматорськ

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено 37 автомобілів на автостоянці, станцію технічного обслуговування, автомийку та гуртожиток

Російські окупанти вночі атакували двома ракетними ударами Краматорськ. У пресслужбі Краматорської міськради опублікували фото наслідків терористичної атаки РФ.

За інформацією місцевої влади, пошкоджено 37 автомобілів на автостоянці, станцію технічного обслуговування, автомийку та гуртожиток.

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Вночі росіяни атакували двома ракетними ударами Краматорськ
фото: Краматорська міська рада

Також одна людина поранена.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів з повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Вранці стало відомо, що вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Окупанти випустили по Україні не менше 20 безпілотників.

Ворог випускав ударні безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря і з мису Чауда в Криму. Безпілотники були спрямовані на південь Одещини і знову були спрямовані за непростими маршрутами. У тому числі, маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України.

Унаслідок нічних обстрілів території України затримується низка поїздів.

Теги: окупанти війна Донеччина обстріл

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