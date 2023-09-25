Шойгу відправив на фронт надувні танки (фото, відео)

Якість російських виробів дуже низька і легко розпізнається за допомогою дронів

Російське міноборони почало застосовувати надувні макети військової техніки – три «танки» Т-72 виявлені на Запорізькому напрямку. При цьому якість макетів низька, що добре помітно через оптику сучасного безпілотника.

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ЗСУ вже давно повідомляли про використання подібних макетів в якості неправдивих цілей. З початку війни в Україні попит на макети надувної радянської техніки у Чехії зріс на 30%.

Танк із нейлонової тканини, що застосовується на полі бою у вигляді приманки для снарядів супротивника, можна надути за допомогою насоса всього за десять хвилин. Якщо порівнювати їх з дерев’яними аналогами, тканеві легкі та компактні, їх можна помістити в рюкзак та розгорнути за лічені хвилини.

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В Україні вже налагодили виробництво макетів радіолокаційних станцій та артилерійських знарядь. Вони виглядають абсолютно як справжня техніка, але призначені для омани агресора, і примушують його використовувати високоточні боєприпаси для знищення.

Нагадаємо, Сполучені Штати можуть ухвалити рішення про передачу Україні ракети Atacms з касетною бойовою частиною вже цього тижня. Колишній спецпомічник командувача ЗСУ Валерія Залужного, президент Американського університету в Києві Ден Райс зазначив, що отримання згоди на їх передачу цього тижня змінить правила гри.

Також ми писали, що за повідомленням New York Times, перша партія американських танків Abrams вже прибула до України. Це сталося на кілька місяців раніше, ніж планувалося, і їх доставили для використання в контрнаступі України проти Росії. Більше танків Сполучені Штати планують відправити у найближчі місяці.