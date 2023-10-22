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Розвідка повідомила, чи вдасться окупантам здійснити новий масштабний наступ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка повідомила, чи вдасться окупантам здійснити новий масштабний наступ
За словами Юсова, по всій лінії фронту окупанти не перейшли в наступ
фото з відкритих джерел

За словами Юсова, для повторення повномасштабного наступу російським загарбникам бракує сил і засобів

У росіян немає ресурсів, щоб здійснити масштабний наступ по всій лінії фронту. Тому всі заяви на цю тему пропагандистів – це фейки. Про це в інтерв'ю Еспресо повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Насамперед: не правда, по всій лінії фронту росіяни не перейшли в наступ. Для повторення повномасштабного наступу, який ми бачили 24 лютого 2022 року, в окупантів сьогодні немає необхідних сил і засобів. Ті активності, які відбуваються на окремих ділянках фронту носять справді локальний характер. Зрештою вони самі навіть публічно говорять про стратегічну оборону, тобто намагання втримати те, що загарбали станом на сьогодні», – сказав представник ГУР.

Юсов також закликав довіряти тільки перевіреним або офіційним джерелам інформації. 

«Все інше, так чи інакше, особливо, коли мова йде про анонімні джерела, анонімні російськомовні джерела... зрозуміло, кому легше готувати такі продукти і на яку аудиторію вони розраховані. Різна інформація на них часто справді готується для впливу на Україну і українців з метою посіяти паніку, дестабілізувати ситуацію, ввести в оману. Ворог не спить і, зрештою, ми також працюємо в цьому напрямку. Справді у них великі втрати і в техніці, і в живій силі. Справді окремі підрозділи відмовляються йти на штурм і намагаються уникнути своєї ролі і долі як гарматного м'яса. Тобто насправді от поставлені задачі, а у них на сьогодні немає ресурсу в такий спосіб і в такі терміни їх виконати. А це означає, що втрати для ворога справді відчутні», – додав Юсов.

Раніше ми писали, що росіяни можуть перейти в наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Також у плани ворога входить пожвавити наступ у районі Авдіївки та Мар’їнки. Однак заяви про наступ на Одесу – це байки.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що успішний контрнаступ ЗСУ «провалився».

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Теги: війна окупанти розвідка ГУР наступ

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