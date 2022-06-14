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    Політика

    Зеленський пояснив, що Україні треба від канцлера Шольца

    Зеленський закликав уряд Німеччини визначитися, хто для них в пріоритеті РФ чи Україна - Зеленський пояснив, що Україні треба від канцлера Шольца
    Зеленський закликав уряд Німеччини визначитися, хто для них в пріоритеті РФ чи Україна
    фото: dw.com

    Зеленський: «Нам потрібно від канцлера Шольца впевненість в тому, що вони підтримають Україну»

    Україна розраховує, що Німеччина підтримає її на шляху до надання статусу кандидата у члени ЄС. А візит канцлера Німеччини Олафа Шольца в Україну може означати виділення додаткової військової допомоги ЗСУ та посилення санкцій проти РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню ZDF.

    «Я дуже очікую на те, що його (Шольца –ред.) особиста буде підтримка і його особиста впевненість в тому, що Україна може бути в Європейському Союзі і щодо надання статусу кандидата Україні вже в червні місяці. Ми дуже на це розраховуємо. Я розраховую, що у пана Шольца знайдеться ця впевненість у його відповіді. Але тим не менш, є й санкційна робота, є й фінансова підтримка, яка потрібна Україні і безпекові всі питання, на яких він прекрасно розуміється. Що ж ми очікуємо на його приїзд», – наголосив Зеленський.

    Голова держави також додав, що для України важлива підтримка не лише народу Німеччини, а й політиків. «Нам потрібно від канцлера Шольца впевненість в тому, що вони підтримають Україну. Він і його уряд повинен сам для себе обрати не бути балансом між Україною і відносинами з Російською Федерацією, а обрати для себе, хто в пріоритеті. Тому що я відчуваю, що народ Німеччини це зробив, а для керівництва це завжди складно, тому що багато різних викликів. Я це розумію. Але тим не менш я дуже на це розраховую», – заявив Зеленський.

    Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц з початку вторгнення Росії жодного разу не був в Україні, за що піддавався критиці.

    Раніше Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший».

    Додамо, що 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.

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    Теги: ЄС росія окупанти Німеччина війна Володимир Зеленський Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Зеленський пояснив, що Україні треба від канцлера Шольца