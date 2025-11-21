Головна Країна Події в Україні
В окупованому Криму пролунали вибухи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
В окупованому Криму пролунали вибухи
Після удару у місцевих мешканців зникло опалення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За попередніми даними, безпілотники атакували ТЕЦ у Саках

У ніч на 21 листопада в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося про атаку безпілотників. Про це повідомляє «Главком».

Місцеві повідомляли про вибухи у Феодосії та в Сакському районі, зокрема неподалік місцевого аеродрому. За попередніми даними, безпілотники атакували ТЕЦ. Після удару у багатьох людей зникло опалення.

Варто зазначити, що представники окупаційної влади поки не коментували атаку та її наслідки.

Нагадаємо, у Рильську на Курщині вибухнула підстанція після атаки дронів. Унаслідок атаки без електрики залишилися понад 16 тис. осіб у Глушківському, Рильському та Кореневському районах.

Як повідомлялося, у ніч на 21 листопада російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Унаслідок ворожої атаки є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста. Постраждали чотири людини.

До слова, 20 листопада о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей, ще троє отримали травми. Попередньо повідомляється, що обстріл спричинив пожежу в торговельних кіосках та легковому автомобілі. Вогнеборці працюють над ліквідацією вогню на місці події.

Теги: Крим ТЕЦ енергетика

