Директорка лікарні у Херсоні розповіла нові деталі візиту Анджеліни Джолі (фото)

Деякі працівники медзакладу були приємно вражені візитом акторки, адже їх не попереджали про її приїзд

Зірка Голлівуду та американська акторка Анджеліна Джолі нещодавно відвідала Херсон, де завітала до дитячої обласної лікарні. Директорка медзакладу Інна Холодняк розповіла, як саме Анджеліна Джолі провела час в херсонській лікарні. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар лікарки для Суспільного Херсон.

Інна Холодняк була вражена візитом акторки та її сміливістю приїхати у прифронтові міста України. На її думку, цей вчинок свідчить про те, що про війна триває і на це варто звертати увагу спільноти. «Враження від візиту величезні. Попри таку небезпеку… Херсон – це зона бойових дій, де постійно літають дрони, працює артилерія. І людина такого рівня, яка опікується дітьми, ЮНІСЕФ, ООН відвідала Херсон», – прокоментувала вона.

За словами директора лікарні, гостя під час свого візиту спілкувалася з дітьми, їхніми батьками та працівниками закладу. Завдяки цьому Анджеліна Джолі дізналася про історії дітей, які постраждали через російські обстріли.

Також акторка цікавилася тим, як облаштовані укриття. «Були й тяжко поранені, їм надавали медичну допомогу в нашому закладі. Ми показали наших маленьких героїв, які залишилися живі. Більшість із них проходять реабілітацію. Це діти, які довгий час лікувалися, які були протезовані в «Охматдиті» та в інших закладах охорони здоров’я. Джолі була дуже стурбована цією ситуацією», – запевнила директорка дитячого медзакладу.

Крім лікарні, Анджеліна Джолі відвідала обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, він наразі знаходиться на території лікарні. Працівники центру були здивовані неочікуваним візитом зірки, адже їх про це не попередили. «Джолі не злякалася. Цікавилась нашими пацієнтами. А в нас якраз були заняття для дітей з особливими потребами. Вона спілкувалася англійською мовою. Але ми зрозуміли одне одного, допоміг перекладач», – розповіла методистка Ірина Литвиненко.

Наприкінці зустрічі медичні працівники подарували акторці шеврон та прапор лікарні. Медики зазначають, що для пацієнтів і закладу в цілому ця подія була значною підтримкою.

Раніше «Главком» розповідав про те, що Анджеліна Джолі прокоментувала свій візит до Херсона та Миколаєва в офіційному пресрелізі. «Жителі Миколаєва й Херсона щодня живуть у небезпеці, але не здаються. У той час, коли уряди по всьому світу відвертаються від захисту цивільного населення. Їхня сила й підтримка одне одного – вражають», – висловилася голівудська зірка про українців.

Згодом Анджеліна Джолі підбила підсумки поїздки в Україну в дописі на особистій сторінці в соцмережах. Вона присвятила його глобальним конфліктам і стражданням цивільного населення та поділилася світлинами й відео, зробленими в Україні.