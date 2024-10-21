Втрати ворога станом на 21 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1710 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 21 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 21 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 21 жовтня втратила:

особового складу‒ близько 680230 (+1710) осіб,

танків ‒ 9071 (+24) од,

бойових броньованих машин ‒ 18175 (+64) од,

артилерійських систем – 19589 (+24) од,

РСЗВ – 1232 (+0) од,

засоби ППО ‒ 979 (+1) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17333 (+46),

крилаті ракети ‒ 2624 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27034 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 3479 (+3)

Втрати ворога у війні станом на 21 жовтня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 21 жовтня:

У Чорному морі один ворожий корабель;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – сім суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 21 жовтня інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 971-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, російські війська наступають у напрямку Покровська. Їхньою метою, ймовірно, є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне. Як повідомляє агентство Reuters, російські війська прагнуть захопити шахту через її ключове значення для української металургійної промисловості. Вона знаходиться приблизно за 10 км на захід від центру міста і спеціалізується на видобутку особливого типу вугілля, необхідного для виробництва коксу.