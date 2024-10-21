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Втрати ворога станом на 21 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 21 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 971-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генеральний штаб ЗСУ, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1710 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 21 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 21 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 21 жовтня втратила:

  • особового складу‒ близько 680230 (+1710) осіб,
  • танків ‒ 9071 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18175 (+64) од,
  • артилерійських систем – 19589 (+24) од,
  • РСЗВ – 1232 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 979 (+1) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17333 (+46),
  • крилаті ракети ‒ 2624 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 27034 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3479 (+3)
Втрати ворога у війні станом на 21 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 21 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 21 жовтня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У  Середземному морі три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 21 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 21 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 971-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, російські війська наступають у напрямку Покровська. Їхньою метою, ймовірно, є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне. Як повідомляє агентство Reuters, російські війська прагнуть захопити шахту через її ключове значення для української металургійної промисловості. Вона знаходиться приблизно за 10 км на захід від центру міста і спеціалізується на видобутку особливого типу вугілля, необхідного для виробництва коксу.

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Теги: вугілля війна Генштаб корабель втрати

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