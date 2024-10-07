Окупанти завдали удару по порту «Південний», пошкоджено цивільне судно

Судно, яке перевозило 6 тис. тонн української кукурудзи для експорту, було пошкоджене біля одного з причалів порту.

Попри постійні обстріли, Український морський продовольчий коридор продовжує цілодобову роботу

У ніч на 7 жовтня російські військові завдали чергового удару по українському порту «Південний». Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

Судно, яке перевозило 6 тис. тонн української кукурудзи для експорту, було пошкоджене біля одного з причалів порту. 15 членів екіпажу, громадяни Єгипту та Сирії, не постраждали.

Це вже 20-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень через російські атаки. Раніше Росія вдарила по судну, яке транспортувало пшеницю до Єгипту.

Віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба заявив, що ці атаки є спробами зірвати роботу Українського морського продовольчого коридору та підірвати світову продовольчу безпеку.

Росія традиційно заявляє про знищення нібито військових вантажів, однак всі атаки спрямовані на цивільні об’єкти. Нещодавно подібна атака по Ізмаїльському району Одеської області пошкодила вантажівки та адмінбудівлі на кордоні з Румунією.

Попри постійні обстріли, Український морський продовольчий коридор продовжує цілодобову роботу. За понад рік вдалося експортувати вже понад 70 млн тонн вантажів, а це понад 2500 суден, які вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи.

Нагадаємо, російські окупанти в черговий раз вивезли українське зерно із тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). За даними інформаційного ресурсу, чергова партія обсягом 8 тисяч тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів.

Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice заявив, що збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.