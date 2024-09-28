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Ракетний удар по Кривому Рогу 27 вересня: рятувальники продовжують розбирати завали

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ракетний удар по Кривому Рогу 27 вересня: рятувальники продовжують розбирати завали
У Кривому Розі пошукові роботи 27 вересня
фото: ДСНС

Надзвичайники продовжують розбирати завали адмінбудівлі

У Кривому Розі продовжуються аварійно-рятувальні роботи через ракетний удар РФ 27 вересня. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

«Надзвичайники продовжують розбирати завали адмінбудівлі. Досі невідома доля однієї людини», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 27 вересня близько 9:15 ворог завдав ракетного удару по районному управлінню поліції в Кривому Розі. Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Повідомлялося, що унаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг загинула одна людина. Ще п'ятеро – поранені.

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Теги: Кривий Ріг Дніпропетровщина війна Україна рятувальники ДСНС ракетна атака росія

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