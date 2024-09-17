Лукашенко каже, що «домовився з українцями» не висвітлювати заліт дронів до Білорусі

За словами Лукашенка, напад на Білорусь означатиме «третю світову війну». Тому він попередив «суперників», що цього робити не можна

Лукашенко переконаний, що дрони залітають на територію Білорусі, бо «і ті, й інші погано керують цими безпілотниками»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що нібито домовився з Україною не висвітлювати те, що на територію його країни залітають безпілотники. Про це повідомляє державне білоруське інформагентство «БелТа».

«Мушу вам відкрито заявити: ми домовилися по каналах з українцями, що не будемо у ЗМІ підсвічувати факти зальоту безпілотників – і російських, і українських – на нашу територію», – заявив він.

Лукашенко переконаний, що дрони залітають на територію Білорусі, бо «і ті, й інші погано керують цими безпілотниками».

Також він додав, що працюють системи радіоелектронної боротьби, які збивають з курсу БпЛА, один з таких знайшли під Бобруйськом. Лукашенко заявив, що це нібито український дрон, і додав: «Хоча і з іншого боку буває».

Окрім того, самопроголошений президент переконаний, що США «вказали» Києву атакувати білоруську інфраструктуру, «якщо складуться обставини». Це нібито саме через те, що російські безпілотники літають над територією Білорусі та поряд із країною.

За словами Лукашенка, напад на Білорусь означатиме «третю світову війну». Тому він попередив «суперників», що цього робити не можна.

Нагадаємо, 14 вересня, близько 4:10, російський безпілотник порушив повітряний простір Білорусі. «Шахед» пробув у країні близько 30 хвилин. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн». Моніторингова група повідомляє, що безпілотник рухався у західному напрямку, а потім повернув на південний схід і повернувся в Україну.

До сова, президент Володимир Зеленський вважає принизливим для демократичного світу те, що союзники збивають ракети та безпілотники в небі Близького Сходу, проте досі не ухвалюють аналогічне рішення про спільне збиття російських ракет та іранських дронів у небі України. Про це він заявив під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє кореспондент «Главкома».