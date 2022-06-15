Окупанти заявили, що відкривають порт Херсона

Рашисти стверджують, що начебто відновлюється інфраструктура

В окупованому Херсоні російські загарбники поновили роботу порту. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Херсонський морський торговельний порт відновив роботу і готується до перевалки вантажів», – пише видання з посиланням на окупаційну «адміністрацію» Херсона.

За даними ЗМІ, наразі вже відновлюється інфраструктура порту, проводиться ремонт, триває підготовка до відновлення «повноцінної роботи».

Нагадаємо, раніше супутникові знімки зафіксували, як окупанти крадуть українське зерно (фото).

Тим часом росіяни крадуть рулонну сталь з Маріуполя (відео). Порт призначення вантажу, за попередніми даними, – Ростов-на-Дону.

Як повідомлялося, у річковий порт на Одещині прибуде перший контейнерний караван (фото). Караван прямує в Україну з румунського міста Констанца.

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