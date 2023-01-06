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У Донецьку окупанти ставлять на військовий облік 16-річних хлопців

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Донецьку окупанти ставлять на військовий облік 16-річних хлопців
фото з відкритих джерел

РФ планує мобілізувати на війну мешканців окупованих територій України

Із 1 січня в окупованому Донецьку співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Раніше стало відомо, що російська влада через брак живої сили ухвалила рішення про проведення з 5 січня 2023 року нової хвилі мобілізації.

Повідомлялося, що військово-політичне керівництво Російської Федерації вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні поточного року. Не виключається повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку.

У військових комісаріатах на тимчасово окупованій території АР Крим сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року.

Також повідомлялося, російська влада вирішила обмежити права росіян, які втекли від мобілізації. Найближчим часом до Держдуми внесуть законопроєкт, який передбачає обмеження на віддалену роботу для росіян, які виїхали з країни. Про це заявив один із авторів документа, сенатор Андрій Клішас.

 

Теги: мобілізація окупанти росія Донецьк війна

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