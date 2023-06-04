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Окупанти знову обстріляли Очаків

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти знову обстріляли Очаків
Інформація про наслідки уточнюється
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Постраждалих унаслідок російського терору немає

У Миколаївській області російська армія вкотре обстріляла Очаків та акваторію Очаківської громади. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

Учора, 3 червня, о 18:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

«Також вчора, 3 червня, о 20:00 та сьогодні, 4 червня, о 05:00 зафіксовано ворожі обстріли по м. Очаків Очаківської громади. Інформація про наслідки уточнюється. Постраждалих немає», – зазначив Кім.

Як додав очільник ОВА, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Зауважимо, 2 червня ввечері армія РФ завдала артилерійських ударів по Очакову. Пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач.

Нагадаємо, триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.

До слова, керівник Миколаївської ОВА назвав кількість мешканців, що повернулися до області.

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Теги: Миколаїв обстріл

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