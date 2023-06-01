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Нічна атака на Київ: поліція показала перші хвилини після падіння уламків (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нічна атака на Київ: поліція показала перші хвилини після падіння уламків (відео)
Поліція показала перші хвилини на місці падіння уламків
скріншот з відео

Поліцейські показали, як надають допомогу людям, які постраждали від ракетних ударів по столиці

Патрульні поліцейські були одними з перших, хто прибув на місце падіння уламків після ракетного удару по Києву. Поліцейські опублікували відео, знятим у перші хвилини після приїзду. 

На відео поліцейські надають допомогу людям, що постраждали через ракетну атаку окупантів по столиці.

«Ми знову переконуємось, що в окупантів немає нічого святого, навіть коли весь цивілізований світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. Замість привітань та веселих заходів, маленькі українці отримали плач та горе», – зазначають патрульні.

Патрульні переконані: українці сильні та здатні разом пройти будь-які випробування.

Нагадаємо, російські окупанти тієї ночі атакували столицю дронами-камікадзе. Загалом у столичному регіоні було нищено 29 «шахедів». 

Унаслідок нічної атаки на Київ загинула дев'ятирічна дівчинка.

Також внаслідок тієї атаки було пошкоджено 16 обʼєктів – це цивільні авто, споруди та житлові будинки. У Печерському районі уламками пошкодило авто, в Дарницькому загорівся приватний будинок. У Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону, у Подільському – на нежитлову забудову, а у Святошинському – на території одного з підприємств. У КМВА уточнили, що напад був масований з різних напрямків і в кілька хвиль.

Зауважимо, кияни під час нічного ракетного удару не змогли потрапити в укриття. Поліція заарештувала охоронця поліклініки у Деснянському районі, який не відкрив бомбосховища під час повітряної тривоги. За словами місцевих, чоловік розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері. 

До слова, патрульна поліція столиці об’їжджатиме в комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста, і перевірятиме, чи вони відчинені, та оперативно передаватиме інформацію міським службам.

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Теги: обстріл поліція Київ

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