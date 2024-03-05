Окупанти зупинили рух Кримським мостом, дев'ять потягів стоять у черзі

Після атаки СБУ окупанти часто зупиняють рух мостом

Зупинено чотири потяги з Криму та п'ять поїздів, що прямують на півострів

Дев'ять поїздів зупинено біля Кримського мосту через перекриття руху. Про це повідомив перевізник «Гранд Сервіс Експрес» у своєму телеграм-каналі.

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Відомо, що зупинили чотири потяги з Криму та п'ять поїздів, що прямують на півострів.

«Рух поїздів Кримським мостом тимчасово перекрито. На цей час у районі Кримського мосту зупинено поїзди: №068, 426, 147, 316, 425, 173, 028, 092 (Москва-Севастополь) і №092 (Севастополь-Москва)», – йдеться у повідомленні.

Перевізник підкреслив, що потяги почнуть рух, щойно буде дозволено.

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Проїзд Кримським мостом періодично перекривається, у тому числі через спроби атакувати Крим або сам міст.

Нагадаємо, у ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи.

За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакують як повітряні, так і надводні дрони. Російські ЗМІ пишуть, що нібито працювала ППО. За словами мешканців, з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів. Окрім цього, міст, який сполучає півострів із Росією, перекритий.